L’Alt Urgell commemora el Dia Internacional de l’Orgull LGBTI

Per tal de commemorar el 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l’Orgull LGBTI, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha sumat a la campanya que s’ha proposat des de la Xarxa SAI LGBTI del territori de Catalunya, amb la pintada de la barana del pont de la Palanca amb la bandera de l’arc iris.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell s’adhereixen també al compromís amb els drets de les persones LGBTI i per la lluita contra les discriminacions per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere.

El Govern de la Generalitat ha mostrat el seu ferm compromís per fer efectius els drets de les persones LGBTI, i per lluitar contra les discriminacions per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere amb la publicació al DOGC Núm. 8163 – 26.6.2020 ACORD GOV/83/2020, de 23 de juny, pel qual es referma el compromís amb el respecte dels drets de les persones LGBTI, i s’aprova el manifest “Un pas endavant cap a la diversitat LGBTI”.

El 28 de juny és el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual en record dels anomenats fets de Stonewall —als Estats Units— que van tenir lloc el 1969, ja fa més de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals per primer cop van dir prou a la discriminació a què havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment d’alliberament LGBTI.

Enllaç al manifest:

https://www.fmc.cat/documents/32127/doc/Manifest-Generalitat-LGTBI-2020.pdf

Enllaç al DOGC:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876308&language=ca_ES