L’Alt Urgell commemora el 28J amb un programa descentralitzat i compromès amb la diversitat

El cartell anunciador de les activitats (CCAU)

La comarca de l’Alt Urgell s’omplirà aquest mes de juny de propostes culturals i formatives per a commemorar el Dia Internacional per l’Alliberament LGBTI+, el 28 de juny, amb un programa que aposta per la descentralització, la sensibilització i el compromís amb la igualtat i la no discriminació.

Les activitats arrencaran amb una formació específica sobre LGBTI i esport, adreçada a tot el personal tècnic esportiu de l’Alt Pirineu i Aran, amb l’objectiu de donar eines i coneixement per a garantir que els espais esportius siguin segurs, respectuosos i lliures de LGBTI-fòbia i d’altres discriminacions com la misogínia, el racisme o el capacitisme, entre d’altres. Per aquest motiu s’impulsarà una campanya de sensibilització amb el lema “Alt Urgell 1 – Discriminació 0. L’esport i la discriminació no tenen res a veure”, una iniciativa que posa l’accent en la necessitat de construir un entorn esportiu inclusiu i respectuós amb totes les identitats.

Els infants seran un del públic protagonista del 28J d’aquest any, amb sessions de contacontes a la Seu d’Urgell i a Oliana per a fomentar la comprensió i el respecte envers la diversitat sexual i de gènere des de les primeres edats. I un any més, al programa no hi falta el toc festiu i reivindicatiu amb el show transformista d’Ofèlia Drags, que recorrerà els municipis d’Organyà, Coll de Nargó i la Seu d’Urgell portant art, humor i reflexió a través de la cultura drag.

Amb aquest conjunt d’activitats, l’Alt Urgell referma el seu compromís amb els drets del col·lectiu LGBTI+ i amb la construcció d’una comarca on totes les persones hi puguin viure amb llibertat i orgull.