Els representants andorrans de la FAM entren al top10 a la Hockönig Skyrace, a Àustria

Bon paper dels esportistes de la Federació Andorrana de Muntanyisme a Àustria (FAM)

Bons resultats de la representació de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) a la Hockönig Skyrace d’Àustria. En la distància Skyrace, en categoria femenina Ari Fenés torna a entrar en el Top5 al quedar cinquena, Arnau Soldevila i Samu Ponce, 5è i 6è, respectivament, mostren el seu nivell.

En un recorregut de 31,2 km i 2.580m+, els representants andorrans han anat de menys a més per a aconseguir d’aquesta manera entrat entre els millors.

En la categoria masculina, Arnau Soldevila cercava el Top5, des del començament. Era el seu objectiu i amb una millora en el seu rendiment, lògic després de la seva aturada per la lesió ho ha aconseguit. Per la seva part, Samu Ponce, en el seu debut com a integrant de l’equip nacional ha tornat a demostrar la seva enorme qualitat, mostrant una regularitat que la portat al TOP10.

En la categoria femenina, Ari Fenés s’havia marcat fer una bona cursa. L’objectiu tornava a estar classificar-se en el Top5 en una prova de les World Series i així ho ha fet. Ha sabut controlar i amb un ritme constant ha aconseguit aturar el crono en un 4:26:57.