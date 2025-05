Inauguració de “Perfectes Imperfeccions”, de Laura S. Naudí a l’Institucional de la Xarranca

L’artista Laura S. Naudí (la Xarranca)

L’artista andorrana, Laura S. Naudí, presenta la seva nova exposició “Perfectes Imperfeccions”, una immersió sensorial i emotiva en el seu món personal de textures, colors i espontaneïtat creativa. Autodidacta i amb un estil profundament abstracte, Naudí proposa un viatge on l’art s’allibera de les formes convencionals per a deixar-se guiar per l’instint, la improvisació i l’emoció. “No segueixo un camí, segueixo una emoció feta textura”, afirma l’artista, que concep cada obra com una expressió visceral del seu moment interior.

“Perfectes Imperfeccions” és més que una exposició: és una invitació a desconnectar del soroll, a aturar-se i a sentir. El visitant es trobarà amb obres creades amb tècniques mixtes —acrílic, guix, sorra, oli i materials reciclats— que sobresurten del llenç i reclamen ser vistes, tocades i viscudes.

L’art de Laura S. Naudí no pretén donar respostes, sinó obrir espais per a la percepció lliure: “L’art no és només el que veiem, és el que sentim i el que no podem explicar.”

Amb una trajectòria que combina exposicions en solitari i accions solidàries a Catalunya, Aragó i Andorra, Naudí consolida amb aquesta mostra un estil propi que es reconeix per la seva força emocional, impulsada per la matèria.

La inauguració de l’exposició Perfectes Imperfeccions tindrà lloc el dijous, 5 de juny, a les 19 hores, a l’espai l’Institucional, seu de la Xarranca, al Parc Central d’Andorra la Vella. La mostra estarà oberta al públic fins al 28 de juny.