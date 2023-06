L’Alt Pirineu i Aran reforça l’atenció a la salut mental dels joves

L’equip de professionals de salut mental a l’Alt Pirineu i Aran (Govern.cat)

L’atenció a la salut mental és una aposta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que queda recollida en el Pla director de salut mental i addicions amb l’objectiu, entre d’altres, de millorar-ne l’accessibilitat i la resolució a curt termini.

En aquest context, la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha incorporat una psicòloga clínica i una terapeuta ocupacional que completaran el desplegament al territori del Programa d’atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental i que, a més, reforçaran l’atenció als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, que gestiona Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

La incorporació d’aquests dos nous rols professionals farà efectiva la tercera i darrera fase del Programa, que cobrirà les citades comarques amb un equip que comptarà també amb un educador social que ja exercia fins ara les seves funcions al CSMIJ. La població de referència inclou uns 3.500 infants i adolescents de menys de 18 anys.

A la resta de la regió sanitària, el Programa es va posar en marxa l’octubre de 2022 començant per l’Alt Urgell, també de la mà de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, i va continuar al desembre a la Cerdanya, aquí liderat per l’Hospital de Cerdanya. Des d’aleshores en el marc del Programa s’han atès 19 pacients, 14 dels quals estan ara mateix en actiu, i s’han dut a terme 219 intervencions, entre domicilis, la comunitat i els CSMIJ.

Aquest servei suposa una alternativa assistencial domiciliària i d’àmbit comunitària de la salut mental que forma part de la nova cartera de serveis del CSMIJ per a nens i joves d’entre 6 i 17 anys amb sospita o confirmació diagnòstica de trastorn mental i situacions de crisi de risc psicosocial, condicions de vulnerabilitat sociofamiliar o complexitat associada a la salut mental, que els impedeix fer un ús de recursos normalitzats.

La coordinadora de Sant Joan de Déu Terres de Lleida a l’Alt Pirineu i Aran, Vanessa Faurat, assegura que “un dels elements claus d’aquest programa radica en el fet que els tractaments intensius s’administren en l’entorn natural del pacient i d’aquesta manera resulten més efectius per a intentar evitar hospitalitzacions, tant totals com parcials.” Per aquest motiu, afegeix, “el desplegament de programes comunitaris d’aquesta índole cobra especial importància en zones tan poc poblades i de gran dispersió geogràfica com el Pirineu.”

El programa ha de garantir que aquests nens i joves rebin atenció i tractament especialitzats continuats al domicili fins que assoleixin l’estabilitat clínica suficient que els permeti recuperar els nivells d’autonomia necessaris per a poder-los vincular als recursos comunitaris. L’objectiu final és aconseguir uns serveis més proactius i accessibles, d’orientació comunitària, reforçant la prevenció, la intervenció integrada, longitudinal i resolutiva, i basats en els drets de les persones, en la recuperació del projecte de vida i el suport a la família i l’entorn.

El Pla de salut de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran 2021-2025 identifica la salut mental i les addiccions com un àmbit de transformació dels serveis de salut i planteja un conjunt d’actuacions per a reforçar l’enfocament comunitari, alhora que estableix que per a millorar la resposta a la complexitat en salut mental és convenient atansar els serveis entorn del pacient.