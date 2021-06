L’Alt Pirineu i Aran reclamen la descentralització de tots els serveis territorials

La síndica d’Aran i les presidències dels consells comarcals de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça han acordat demanar una reunió amb el Govern de la Generalitat per exposar quins són els reptes que l’Alt Pirineu i l’Aran ha d’encarar en un futur immediat i conèixer l’estat de la llei de muntanya i la llei de territori.

Els presidents dels ens i la síndica aranesa volen saber què té previst fer el Govern en relació amb la descentralització dels serveis territorials, alhora que reivindiquen un paper “més rellevant, actiu i potent” com a administracions aglutinadores de molts dels serveis que la Generalitat presta al territori.

L’objectiu final és instar el Govern de la Generalitat a plantejar un nou enfocament envers les relacions amb el territori pirinenc, tenint en compte “les singularitats d’aquestes comarques extenses, poc habitades, envellides i amb una orografia que complica les comunicacions i el desplegament dels serveis bàsics, per tal que aquests es puguin prestar en les millors condicions a tots els habitants”, han explicat.

Trobades mensuals

Síndica i presidències han coincidit en destacar la “bona evolució” que estan tenint les trobades mensuals, que serveixen per posar en comú molts aspectes del dia a dia a l’Alt Pirineu i Aran i enfortir-se com a lobby per “pressionar el poder executiu i el legislatiu perquè les propostes que s’implementen al Pirineu tinguin en compte la realitat de la zona i responguin a una clara voluntat de reequilibri territorial”.