La Seu Futbol Club campió de grup a Tercera i nou equip de Segona Catalana

La Seu Futbol Club torna a ser equip de Segona Catalana. El club urgellenc s’ha proclamat aquest dissabte campió 2020-2021 del grup 15 de Tercera Catalana, gràcies a l’empat (0-0) al camp del segon classificat, l’AE Golmés, i d’aquesta manera s’assegura matemàticament l’ascens per a la temporada vinent.

Des de l’entitat han emès un comunicat en què agraeixen la tasca i el suport de jugadors, cos tècnic, junta, afició, patrocinadors, col·laboradors i institucions, “per formar part d’aquesta gran família”. Un èxit, recorden, que arriba després que “ara fa dos anys ens vam quedar a les portes i l’any passat la COVID-19 ho va paralitzar tot”, i com a fruit “d’un any complicat i exigent”, en què han assolit l’objectiu “amb compromís, orgull, amistat, disciplina, passió, esforç, treball, humilitat, família i dedicació”.

A Golmés, La Seu no ho va tenir fàcil per assegurar el títol, ja que els del Pla d’Urgell van plantejar un partit molt disputat i ple d’ocasions que haurien pogut decantar el matx. Finalment, però, es va arribar al minut 90 sense gols i, així doncs, el conjunt entrenat per Jordi Santacruz va sumar el punt que li faltava per ser campió i certificar l’ascens.

Un èxit que, a més a més, coincideix amb el fet que l’entitat ha celebrat aquest any passat el seu centenari (es va crear l’any 1920 amb el nom de FC Valira) i que l’any 2022 es compliran cent anys del seu ingrés a la Federació Catalana. Entre les moltes felicitacions que ha rebut el club hi ha les de l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega; el vicealcalde urgellenc, Francesc Viaplana, i el tinent d’alcalde d’Esports, Carlos Guàrdia, juntament amb la d’altres equips de la ciutat. Jugadors de l’EDFOR han gravat un vídeo per celebrar l’ascens del conjunt blau, format principalment per joves formats en aquesta escola de futbol.

Quan encara resten dues jornades pel final de la lliga (que enguany ha estat a una sola volta), i en espera que s’acabi la d’aquest cap de setmana, La Seu FC suma 38 punts, fruit de 12 victòries, 2 empats i una sola derrota, i manté la distància de 10 punts sobre el Golmés (2n). L’Agramunt-Gerard Gatell i l’Andorra B, que han de jugar aquest diumenge, tenen 26 i 25 punts respectivament.

El CE Oliana derrota el Tornabous (2-0) i manté les opcions d’ascens

Mentrestant, l’altre equip de l’Alt Urgell en aquest grup, el CE Oliana, s’ha situat com a 3r classificat provisional, amb 27 punts, gràcies a la victòria d’aquest dissabte (2-0) contra un rival directe, el Tornabous, amb gols de Gilbert Reig (40‘) i Xavier Escolies (87′). D’aquesta manera, el conjunt arlequinat manté intactes les opcions d’accedir a la promoció d’ascens.

D’altra banda, a Quarta Catalana, el CF Coll de Nargó ha guanyat aquest diumenge a casa contra el Bell-lloc Athletic (4-2), en partit corresponent a la desena jornada del grup 21. Daniel Oliveira i Lamine Sane van capgirar just abans del descans (44′ i 45′) el gol inicial dels visitants. A l’inici de la segona part (51‘), un gol en pròpia porta va situar el 3-1 i, tot i que el Bell-lloc va escurçar distàncies de penal (68‘), els nargonins van mantenir l’avantatge i Rafael Navarro va sentenciar a l’últim minut amb el quart gol. Amb aquest segon triomf, el conjunt roig-i-negre suma ara 6 punts.