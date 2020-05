El Club Nàutic d’Andorra engega una campanya de captació de diners per a la lluita contra la Covid-19

El Club Nàutic d’Andorra ha engegat una campanya de captació de diners per a la lluita contra la Covid-19. En aquest sentit, ha decidit fer una aportació inicial al fons de solidaritat engegat pel Govern de 600 euros, que es completarà més endavant amb els diners que es recaptin en el marc de la campanya.

El donatiu es farà aportant 5 euros de la propera quota de tots els socis i amb una part dels ingressos que generi el club durant els propers mesos derivats de noves altes, de la venda de marxandatge o de l’organització de cursos, entre d’altres. D’altra banda, també ha decidit permetre als socis posar el seu nom al casc del veler L’Atitude -o fins i tot donar nom al vaixell per a la propera temporada- a canvi d’una donació.

En relació amb la crisi de la Covid-19, el Club Nàutic també ha decidit ajudar aquells socis que es trobin en situació de dificultat per una Suspensió Temporal del Contracte de Treball negociant l’ajornament o la reducció del pagament de la propera quota.

D’altra banda, el Club ha informat de la decisió adoptada d’externalitzar la gestió del veler a l’empresa MedCat. “És una decisió que hem pres especialment després de saber que les exigències de les noves normatives sanitàries poden ser molt importants i per tant volem donar totes les garanties als nostres socis no només de que estem complint amb els requisits legals sinó també de que es poden sentir totalment segurs d’utilitzar el veler. A més, amb l’ajuda de MedCat ens recolzem d’una gestió professional de les reserves i – també molt important – de l’assistència en el moment d’utilitzar el vaixell. Tot això sense cap cost extra per part dels socis”, assegura el comunicat que el president del Club, Pere Cervós, ha fet arribar als socis.