L’Alt Pirineu clou un estiu amb calor moderada i contrastos en la pluviometria

L’estiu meteorològic d’aquest 2020 (mesos de juny, juliol i agost) ha estat marcat a l’Alt Pirineu i Aran per una calor més moderada que els darrers anys i pels contrastos en la pluviometria, amb una primera meitat de l’estació amb molta pluja i una segona meitat més seca. Són algunes de les conclusions del balanç que ha presentat aquest divendres el Servei Metorològic de Catalunya.

Pel que fa a la precipitació, tal com ja s’havia avançat, el mes de juny de 2020 ha estat el més plujós, i també el més fred, de les darreres dècades. Tots els observatoris pirinencs, sense excepció, van registrar unes quantitats d’aigua per damunt de la mitjana d’aquest mes, destacant la zona que delimita les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Sobirà, on en alguns indrets va ploure un 70% o fins i tot un 90% més de l’habitual. El mateix va passar a bona part de la Catalunya Central i Girona, sobretot en comarques com el Berguedà, el Bages, el Ripollès i Osona.

En canvi, al juliol i a l’agost hi ha hagut forts contrastos en la pluviometria al conjunt de Catalunya. Per exemple, a l’extrem nord del Pirineu (nord de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i l’Aran) és on hi ha hagut més descens, en alguns casos un 30% per sota de mitjana de tots dos mesos. En canvi, al sud de l’Alt Urgell i del Berguerà i a tot el Pallars Jussà va ploure novament força per damunt de l’habitual. Així, en el còmput dels tres mesos, les comarques pirinenques s’han quedat lleugerament per sota de la seva mitjana habitual de l’estiu (entre un 10% i un 20% menys) amb l’excepció de la Cerdanya, la Vall de Boí i l’est del Pallars Jussà.

Quant a la temperatura, la mitjana d’aquest estiu a l’Alt Pirineu i Aran ha estat en general entre 0,5 i 1 grau per damunt de les sèries històriques. Tot i que en alguns casos s’ha quedat just a la mitjana, en cap observatori del Pirineu ni de Catalunya no s’han situat per sota de l’habitual.

Un fet, però, que sí que va passar en molts municipis al juny, quan a causa del clima plujós l’ambient va ser més fred del normal en aquell mes. Aquest fred es va constatar sobretot en zones com la vall de la Vansa, l’Alta Ribagorça, l’Aran i les Valls d’Àneu, en aquest últim cas amb temperatures mitjanes fins a 1,5 graus inferiors a l’habitual. Per contra, a la Cerdanya va fer més calor de l’esperada.

Pel que fa a juliol i agost, sí que hi ha hagut dades lleugerament superiors, però sense les onades de calor dels anys anteriors. Els dies més càlids de l’any han estat al final de juliol, quan en poblacions com Oliana i Tremp es va arribar als 38 graus de màxima.

En contrast amb aquest fet, els últims dies d’agost ha estat marcats per una baixada dràstica de les temperatures, que de fet ha deixat en alguns observatoris les mínimes més baixes dels darrers anys en un mes d’agost i fins i tot les primeres nevades de la temporada per damunt dels 2.200 metres. A la Tosa d’Alp, per exemple, diumenge passat dia 30 hi va haver una mínima de -1,5ºC i es van acumular, en 48 hores, uns 20 centímetres de neu. Aquest últim episodi va anar acompanyat de fortes pluges al Ripollès, el Berguedà i Osona, amb acumulacions de més de 150 l/m2 que en algunes poblacions han estat les més intenses de les darreres dècades.