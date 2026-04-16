L’alcalde de la Seu inaugura el 2n Congrés de Càmpings de Catalunya que se celebra a la ciutat

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha inaugurat aquest dijous el 2n Congrés de Càmpings de Catalunya, que aplega més de 300 professionals, experts i representants institucionals a l’Hotel El Castell de Ciutat. L’alcalde Barrera ha manifestat en la seva intervenció que “acollir aquest congrés a la Seu és una oportunitat per a posar en valor un turisme arrelat a la natura, sostenible i amb identitat pròpia. Com a ciutat de muntanya, sabem que el futur passa per fer compatible el creixement econòmic amb la preservació i la qualitat de vida”.
Barrera també ha volgut remarcar que “el sector del càmping ha sabut innovar sense perdre la seva essència, però davant el context de canvi climàtic, la col·laboració públicoprivada és més vital que mai. Només treballant plegats serem capaços de garantir un model turístic segur que generi valor real i futur per al nostre territori”.
Per la seva part, el president de la Federació Catalana de Càmpings (FCC), Miquel Gotanegra, ha destacat la rellevància d’un sector que l’any 2025 va superar els 21 milions de pernoctacions, xifra que representa més del 30% del total turístic de Catalunya.
En el marc d’aquesta trobada, l’FCC ha presentat un projecte pilot de formació pioner per a reforçar la gestió de riscos, impulsat amb el suport de la Conselleria d’Interior i Seguretat Pública. Aquesta iniciativa busca millorar la prevenció i la capacitat de resposta davant situacions d’emergència i els reptes del canvi climàtic, consolidant així el compromís dels càmpings catalans amb la seguretat i l’adaptació a les noves exigències normatives.
Val a dir que en aquest congrés també hi participa en nom de l’Ajuntament de la Seu la tinent d’alcalde i regidora de Turisme, Gemma Tó.