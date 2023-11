L’Ajuntament de la Seu s’afegeix al condol per la mort d’Antoni Martí

Ajuntament de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha expressat el condol per la mort d’Antoni Martí, cap de Govern d’Andorra entre els anys 2011 i 2019. La notícia del traspàs de Martí s’ha conegut mentre se celebrava aquesta sessió ordinària del plenari del consistori urgellenc, ahir dilluns, corresponent al mes de novembre.

En nom de tota la corporació municipal, formada pels grups de Compromís, Junts, ERC i la CUP, l’alcalde urgellenc Joan Barrera ha manifestat que totes les morts són no desitjades, però que pèrdues com aquesta colpeixen especialment, quan es produeixen a una edat encara jove i amb una persona “que va donar uns anys de la seva vida a la funció pública, primer com a cònsol major d’Escaldes-Engordany i després com a cap de Govern, i sempre s’ha d’agrair la gent que dona una part de la seva vida al servei públic”.

D’altra banda, el Govern d’Andorra ha anunciat avui dimarts que, a les 11 del matí, s’obria el llibre de condolences per a homenatjar Antoni Martí per part de les autoritats. El volum s’ha ubicat a la planta baixa de l’edifici administratiu de l’Executiu, a Andorra la Vella.