L’Ajuntament de la Seu inicia el cobrament de les taxes i serveis dels mesos de febrer, març i abril   

Amb la finalitat de donar una gestió personalitzada, aquest mes de maig l’Ajuntament de la Seu d’Urgell portarà a terme el cobrament dels rebuts pendents de les taxes i serveis referents als mesos de febrer, març i abril de les escoles artístiques i esportives municipals, així com de la resta de conceptes de pagament mensual.

Aquests cobraments es realitzaran, doncs, a partir d’aquest mes donat que alguns ciutadans han demanat que es girin els rebuts -la majoria mensuals- per les entitats bancàries per tal que no s’acumulin diversos rebuts pendents de pagament.

El vicealcalde de l’Ajuntament urgellenc, Francesc Viaplana, explica al respecte que “tot això es realitza en el ben entès que totes les persones que ho desitgin podran retornar-los sense despeses i efectuar el pagament dels rebuts de forma fraccionada o ajornada el segon semestre d’enguany”.

Recordem que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha manifestat reiteradament que ajorna o fracciona, sense aplicar recàrrecs ni despeses, els rebuts retornats per les entitats bancàries fins que no finalitzi l’estat d’alarma. Aquesta decisió té la voluntat de pal·liar els efectes de la Covid-19.