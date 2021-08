La segona prova pilot a l’oci nocturn serà després de l’estiu

El Govern descarta reobrir l’oci nocturn al setembre després d’any i mig tancat.

Tot i els bons resultats de la primera prova pilot, on no hi va haver transmissió del virus, la intenció es fer una segona prova. Ara bé, el ministre Joan Martínez Benazet veu “prematur” realitzar-la a l’agost.

Avança que tindrà “matisos diferents de la primera per a poder tenir més informació sobre què pot succeir en un local quan obrim l’oci nocturn i amb quines mesures l’hauríem d’obrir”. La prova, per tant, es farà després de l’estiu.