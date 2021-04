L’AGREDA participa al XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano per fomentar la igualtat de gènere

L’Associació de Gestors de Residus d’Andorra (AGREDA) ha decidit involucrar-se en el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, com a patrocinadora i participant, posant l’èmfasi en la igualtat de gènere. Aquesta participació s’inscriu en un conjunt d’accions que s’estan duent a terme des de l’Associació per avançar en la igualtat i per combatre els estereotips de gènere en un sector que encara compta amb poca presència femenina.

La Junta Directiva de l’AGREDA va decidir fa uns dies donar suport i implicar-se de forma activa en l’Encuentro Empresarial Iberoamericano que organitza la Confederació Empresarial Andorrana (CEA). En aquest sentit, la gerent de CTRASA, Cristina Rico, participarà el 20 d’abril -durant la segona jornada de l’Encuentro Empresarial- al panel titulat “Innovación y tecnologia: para la igualdad de género”, un diàleg que comptarà amb altres representants empresarials i que moderarà l’exministra d’Afers Exteriors d’Argentina, Susana Malcorra.

La participació de l’AGREDA al XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano s’inscriu en un seguit d’accions que des de l’Associació s’estan duent a terme desde fa més d’un any per tal d’avançar en l’àmbit de la igualtat: Ja són diverses les empreses afiliades a l’AGREDA que disposen d’un pla d’igualtat aprovat, s’està treballant per desenvolupar activitats de difusió i pedagogia per superar els estereotips de gènere al sector i la darrera revisió dels Estatuts de l’associació es va redactar amb llenguatge inclusiu de gènere.

“L’Encuentro Empresarial parla d’innovació i de sostenibilitat. Les empreses de l’AGREDA portem aquest binomi gravat amb foc: perquè som empreses innovadores i perquè som gestors de la sostenibilitat”, ha declarat el president de l’associació, Miquel Àngel Armengol, “i sabem que la sostenibilitat és una qüestió mediambiental, els gestors de residus ho sabem molt bé. Sabem també que la sostenibilitat té una dimensió econòmica, perquè som empresaris. Però tampoc no ens oblidem que la sostenibilitat té una dimensió social; i un món on es discrimina la meitat de la població -que són les dones- no és socialment sostenible. Per això les nostres empreses estan compromeses amb la igualtat.”

“És evident que en el nostre sector, i al sector de la indústria en general, la presència femenina és encara escassa”, ha explicat la gerent de CTRASA, Cristina Rico, “i per això és important que una empresa com CTRASA i una associació sectorial com l’AGREDA estiguin presents al Encuentro Empresarial per parlar, precisament, d’igualtat de gènere. Perquè la igualtat també passa per trencar els estereotips; i per aconseguir que d’aquí uns anys la presència de dones al sector de la gestió i el tractament de residus sigui tan habitual com ho és avui en sectors com el comerç, la salut o l’ensenyament”.