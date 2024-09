L’actualització 5G planteja reptes de seguretat als trens del Regne Unit

Un tren en marxa. Foto: Martin Adams (Unsplash)

La integració de la tecnologia 5G en la infraestructura ferroviària del Regne Unit està a punt de revolucionar la xarxa, prometent una comunicació més ràpida i una major eficiència operativa. Mentre augmenta l’anticipació, líders i experts clau de la indústria plantegen preguntes importants sobre l’equilibri entre els avanços tecnològics i les garanties de seguretat.

Nathan Mercer, expert en solucions de connectivitat de Truely, emfatitza el potencial d’un sistema transformat, però també adverteix sobre els riscos que implica. “La incorporació de la tecnologia 5G podria redefinir l’eficiència del transport ferroviari i el servei de passatgers; no obstant això, les proves rigoroses i els controls de seguretat han de mantenir-se a l’avantguarda per a evitar comprometre la seguretat dels viatgers“, explica Mercer.





La promesa del 5G en els ferrocarrils

El desplegament de la tecnologia 5G en els ferrocarrils ofereix diverses perspectives temptadores:

– Comunicacions millorades en temps real: La millora de les velocitats de transmissió de dades i de la fiabilitat podrien permetre una millor coordinació entre els operadors de trens, els controls de les estacions i els equips de manteniment.

– Operacions eficients: El monitoratge en temps real i l’anàlisi de dades facilitat per 5G ho poden optimitzar tot, des dels horaris dels trens fins al consum d’energia, la qual cosa podria portar a una major puntualitat i a un menor impacte ambiental.

– Serveis de passatgers millorats: La connectivitat a Internet d’alta velocitat als trens pot millorar l’experiència de viatge, oferint transmissió d’alta qualitat, accés web fluid i actualitzacions de viatges en temps real.

– Les preocupacions de seguretat: No obstant això, la transició a un sistema ferroviari equipat amb 5G porta amb si una sèrie de desafiaments i preocupacions:

– Amenaces de ciberseguretat: L’augment de la connectivitat dels sistemes ferroviaris eleva el risc de ciberatacs, que podrien provocar interrupcions en les operacions dels trens o comprometre la privacitat dels passatgers.

– Compatibilitat del sistema: La integració de 5G amb les infraestructures ferroviàries existents, moltes de les quals tenen dècades d’antiguitat, és complexa i pot crear problemes inicials que podrien afectar la seguretat.

– Confiança de la nova tecnologia: Com ocorre amb qualsevol tecnologia nova, existeix incertesa respecte a la confiança de les xarxes 5G en big data, entorns densos i mòbils, com a trens movent-se per paisatges variats.

Segons Nathan Mercer, “Les proves exhaustives i la implementació gradual són estratègies clau. La fase d’implementació és crucial, i els avanços precipitats sense les precaucions adequades podrien diluir els beneficis que aquesta tecnologia pretén aportar.“





Implementació de salvaguardes

Perquè la incorporació de 5G beneficiï als ferrocarrils del Regne Unit i al mateix temps mantingui, si no millori, els estàndards de seguretat, es recomanen diversos passos:

– Mesures sòlides de ciberseguretat: Desenvolupar solucions de ciberseguretat d’última generació adaptades a les necessitats úniques de la xarxa ferroviària per a protegir-se contra possibles infraccions.

– Proves integrals i programes pilot: Abans d’un desplegament complet, el llançament de programes pilot en diverses seccions de la xarxa ferroviària pot proporcionar informació sobre possibles obstacles i vulnerabilitats sistèmiques.

– Monitoratge i actualitzacions contínues: El monitoratge continu d’anomalies en el rendiment de la xarxa, juntament amb actualitzacions i pegats immediats, serà essencial per a mantenir operacions segures i de confiança.

– Comprovacions de compliment normatiu i de seguretat: Garantir que totes les noves tecnologies compleixin amb estrictes normes de seguretat específiques de la indústria ferroviària és fonamental per a una integració fluida i segura.

Nathan Mercer aconsella, “La transició a 5G no hauria de consistir simplement a actualitzar la tecnologia, sinó també a millorar l’arquitectura de seguretat general dels nostres sistemes ferroviaris. L’atenció ha de romandre en la seguretat, fins i tot quan aconseguim altures tecnològiques.“





Pensant en el futur

Mentre els ferrocarrils del Regne Unit naveguen per les complexitats de l’adopció de la tecnologia 5G, la clau de l’èxit radica a aconseguir un equilibri entre l’adopció de solucions innovadores i la priorització d’estàndards de seguretat estrictes. D’aquesta manera, el futur del transport ferroviari sembla no sols més ràpid i eficient, sinó també segur i fiable. El compromís de la indústria amb aquests objectius duals determinarà en última instància l’èxit de la integració i la confiança sostinguda dels seus viatgers.





Per Tecnonews