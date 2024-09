El Govern dobla el pressupost del Programa de Digitalització d’Empreses després d’esgotar la partida inicial prevista

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell (SFGA)

El Programa de Digitalització d’Empreses (PDE) del Govern ha incrementat l’interès i la demanda entre el teixit econòmic del país de forma exponencial els darrers mesos. Així es reflecteix en les dades del projecte de subvencions que des del juny registra més de 100 empreses adherides al programa i 273 en total des de la posada en marxa del PDE a finals de 2022.

La demanda del sector ha estat tan elevada aquests darrers tres mesos que s’ha esgotat la partida inicial prevista al PDE de 286.460 euros per a l’any 2024. En vista de l’èxit, i tenint en compte que encara hi ha camí per a recórrer en aquesta matèria, el Govern ha decidit aquest dimecres incrementar la partida pressupostària en 260.000 euros més. Amb aquesta nova aportació, el pressupost global del programa per l’any 2024 s’elevarà fins als 546.460 euros, la partida més elevada des de l’inici del programa.

El major interès per part de les empreses, tal com ha explicat el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, es deu a les modificacions que el Govern va dur a terme el mes de juny oferint un nou servei de subvencions per a la implementació de solucions de digitalització. L’objectiu és acompanyar les empreses del país per a aportar solucions bàsiques i essencials per a cada sector. “Ens satisfà veure com l’acompanyament que brindem al teixit econòmic és útil, perquè això es tradueix amb l’assoliment d’un objectiu bàsic com és l’increment de la maduresa digital”, ha explicat.

Entrant al detall de les dades, el 5 de juny va ser el dia que es va fer el llançament de l’ampliació dels nous serveis i, des d’aquesta data, 103 empreses han sol·licitat subvencions per a avançar en la digitalització. Aquesta xifra suposa que el 60% del total d’empreses (273) han passat per algun dels serveis que ofereix el programa entre els mesos de juny i setembre. De les 103 empreses, 58 han demanat estrictament serveis vinculats a les noves ofertes que es van posar en marxa el mes de juny. Entre els serveis més demanats està el desenvolupament de la pàgina web amb botiga en línia, el posicionament web (SEO), formacions en digitalització, venda en línia o ciberseguretat, entre d’altres.

Amb l’ampliació de la partida i el suport a les empreses, Rossell ha remarcat que s’avança en aspectes claus i bàsics per a la digitalització del sector empresarial del país, un dels eixos principals de l’Estratègia de digitalització 2020-2030. Així mateix, i amb la voluntat de continuar millorant el servei que s’ofereix, el secretari d’Estat ha explicat que es preparen noves accions comunicatives per a difondre el PDE a possibles empreses beneficiàries. A més, també es reforçarà el catàleg de serveis que ofereix la web del programa per a ser més accessible i atractiva. De fet, el nombre de proveïdors del catàleg ha augmentat un 20% per a oferir un major nombre d’opcions.