Els Jocs dels Petits Estats d’Europa, a Mònaco, incorporen el golf i deixen fora el bàsquet

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha confirmat diverses modificacions de cara als pròxims Jocs dels Petits Estats d’Europa, després de la reunió celebrada aquest passat cap de setmana a Mònaco. Entre els principals canvis, destaca la modificació de les dates dels Jocs. La competició es durà a terme del 17 al 22 de maig de 2027 i no del 3 al 8, tal com estava previst en un inici. Aquest canvi de dates obligarà a adaptar els horaris i la planificació de les diferents competicions.
Una altra novetat important és el canvi de disciplines esportives. El golf s’incorporarà als Jocs de Mònaco, mentre que el bàsquet queda fora d’aquesta competició. Amb aquest canvi, els esportistes hauran d’aconseguir les mínimes establertes per a poder competir en la disciplina del golf.
Els dies 12 i 13 de juny se celebrarà l’assemblea general del Comitè Olímpic Europeu i es continuaran tractant aspectes organitzatius, logístics i esportius relacionats amb la cita internacional