La Xarranca celebra dos anys a l’Institucional

El proper dimecres, 24 de setembre, a les 19 hores, la Xarranca celebrarà el segon aniversari de la seva activitat a l’Institucional, l’edifici dissenyat per l’arquitecte Daniel Gelabert Fontova i situat al parc central d’Andorra la Vella. Des de la seva cessió per part del Comú d’Andorra la Vella, l’any 2022, aquest espai s’ha convertit en el centre de la programació cultural de l’associació, acollint exposicions, activitats i trobades vinculades a la creació contemporània.
L’acte d’aniversari reunirà membres, artistes, col·laboradors i amics de la Xarranca, en un format proper i festiu per a reconèixer la trajectòria compartida i agrair la implicació de tots els qui han contribuït a donar vida al projecte.
Com a part de la celebració, s’exposaran en primícia les fotografies de les mans del membre fundador de la Xarranca -Sergi Mas-, realitzades per l’artista Judit Roca Mora, un gest simbòlic que posa en valor la seva empremta i el llegat col·lectiu.
Amb aquest aniversari, La Xarranca reafirma el seu compromís amb la promoció de la cultura contemporània i amb la creació d’un espai obert al diàleg, la creativitat i la comunitat.