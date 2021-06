La web incendis.ad proporciona la informació de l’estat dels berenadors del país

A través de la web incendis.ad es podrà consultar la informació relacionada amb el perill d’incendis i tota la informació de l’estat dels berenadors del país. El director adjunt del cos de Bombers, Jordi Farré, i el director de Protecció Civil, Cristian Pons, han presentat aquest dilluns la campanya de prevenció d’incendis per a aquest estiu així com els consells preventius per la Revetlla de St. Joan.

Jordi Farré i Cristian Pons han explicat que a través del web incendis.ad es podrà consultar les recomanacions i consells, la previsió meteorològica i el mapa de perill d’incendis forestals i el mapa i l’estat dels berenadors d’arreu del territori, una informació que també es compartirà per les xarxes socials. Així, a la web que s’ha elaborat amb col·laboració amb l’Àrea de cartografia del Ministeri d’Ordenament Territorial i els comuns de les set parròquies, es podrà consultar la situació dels berenadors, l’estat d’obertura, les condicions d’ús i la informació relativa a l’accés i recomanacions dels punts d’interès propers a la zona.

El director adjunt del cos de Bombers i el director de Protecció Civil també s’han referit a la campanya de consells preventius previs a les revetlles, per evitar el mal ús dels petards i evitar accidents i riscos d’incendi en la seva manipulació. La campanya, a més, afegeix les normes preventives a causa de la pandèmia.