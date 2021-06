Caldea, Vallnord – Pal Arinsal i Naturlandia presenten un paquet d’activitats d’aventura i benestar

Caldea, Naturlandia i Vallnord – Pal Arinsal han arribat a un acord per promocionar les tres instal·lacions sota la mateixa denominació comercial. Es tracta del paquet “Aventura & SPA’’, que inclou l’entrada a diferents activitats dels dos centres d’aventura més el passi al Termolúdic de l’spa termal. Aquest tipus de producte, que incorpora l’spa, és la primera vegada que es comercialitza a Andorra, fruit d’un acord a tres bandes, i té com a objectiu promocionar el país com una destinació de natura, d’oci i benestar de qualitat, oferint als visitants la possibilitat de combinar, en dies no consecutius, activitats d’oci i natura amb el termalisme.

Pel que fa a Caldea, el passi inclou una entrada de 3 hores a les instal·lacions del Termolúdic (llacunes i jacuzzis interiors i exteriors, llacuna panoràmica, banys indoromans, i també les activitats de reactivació com poden ser la sauna, el bany turc, les dutxes d’aquamassatge, el bany islandès), que serà vàlida en horari de tarda.

En relació a les activitats que ofereix Vallnord – Pal Arinsal, el paquet inclou un viatge d’anada i tornada amb el Telecabina de la Massana i una mànega al circuit de kàrting de la Caubella, amb vehicles elèctrics per adults. Els infants també podran realitzar una activitat similar, en vehicles adaptats a les seves característiques.

Finalment, Naturlandia ofereix l’accés al trekking aeri més gran d’Europa, l’Airtrekk, i la seva tirolina, a la cota 1600. En aquest cas, els infants també tenen la seva alternativa adaptada a les seva mida, a l’espai Naturkids. Per complementar la visita, el passi inclou la Ruta dels Secrets, un passeig pel Prat de Conangle amb un guia.

El passi té un cost de 59€ per a nens a 73€ per a adults, i la reserva i compra es pot fer a qualsevol de les les destinacions de forma física o online.