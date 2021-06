El Comú d’Escaldes-Engordany llença el servei de transport públic de “bus a la demanda”

El Comú d’Escaldes-Engordany, en compliment d’un dels punts del seu programa i coneixedor de la necessitat d’aconseguir una mobilitat correcta i fluida dels ciutadans de la parròquia, especialment els que viuen lluny del centre, dona el tret de sortida al servei de transport col·lectiu comunal, sota el nom de “Bus a la Demanda”, que cobrirà i connectarà aquestes zones amb el centre de la parròquia.

El servei serà a la demanda i la reserva es farà a través de l’aplicació mòbil Ride Pingo. L’aplicació, que es pot descarregar per a iPhone o Android, ha estat desenvolupada, provada i implementada per The Routing Company, una empresa de tecnologia europeu-americana.

Els responsables comunals del projecte han treballat, al llarg dels darrers mesos, colze a colze amb els tècnics de The Routing Company per adaptar l’aplicació i les seves solucions tecnològiques a la realitat de la parròquia, tant en termes geogràfics com en rutines i costums.

La corporació destaca la participació i col·laboració d’altres entitats andorranes com AndorraTelecom, OBSA, ActuaTech i FEDA. També cal destacar la col·laboració del Govern d’Andorra a través de l’Agència de Mobilitat i el Departament de Transports del Ministeri d’Economia.

Ara s’inicia un període de prova pilot, al llarg dels pròxims sis mesos, en què serà possible ajustar les operacions i els elements tecnològics, si cal, i resoldre aquells problemes i eventualitats que puguin sorgir, atès que es tracta una tecnologia força innovadora.

Aquest període de prova pilot comença aquest mateix 21 de juny, però ja s’han estat fent proves i ajustaments interns des de principis de juny, amb els tècnics de The Routing Company ubicats a Escaldes Engordany com a equip fix que ajudarà, també, a garantir el bon funcionament de la plataforma de reserves a través de l’aplicació Pingo Ride.

Entrant més al detall, ja han quedat fixats els preus del servei. El primer mes de la prova pilot el servei serà gratuït per a tots aquells que en facin ús. A partir del segon mes de funcionament, existiran dos preus per utilitzar el servei. Un de 20 € per abonament mensual, sense límit de viatges i un altre d’1 € per viatge, si no es té abonament. Els abonaments es podran adquirir als punts de venda acreditats, mentre que el pagament del preu per viatge es farà al moment d’accedir a l’autobús. En aquest darrer cas, el pagament es podrà fer amb diners o amb targeta de crèdit / dèbit.

Respecte de l’operativa, un cop reservat el viatge a través de l’App Ride Pingo, els usuaris rebran informació sobre el temps aproximat en què arribarà el bus al lloc de recollida, el trajecte demanat i altres informacions d’interès. El Comú d’Escaldes-Engordany també ha obert el número de telèfon 775577, exclusivament per al Bus a la Demanda, amb l’objectiu d’atendre els ciutadans que necessiten informació.

Aquest projecte era un punt important del programa de l’actual equip de govern i ara es converteix en una realitat. Connectar les zones habitades allunyades amb el centre de la parròquia ha estat, durant anys, una necessitat. El Bus a la Demanda facilitarà el desplaçament de les persones de forma econòmica, senzilla i sostenible. En aquest sentit, el servei es dirigeix a tot el públic i vol provocar i facilitar l’ús del transport públic a tothom i minimitzar l’ús de vehicles privats, amb la consegüent reducció d’emissions a l’ambient i, per tant, col·laborar activament en la lluita contra l’escalfament global.

“The Routing Company està orgullosa de col·laborar amb el Comú d’Escaldes Engordany per fer el transport més sostenible, fiable i convenient a Andorra a través de l’aplicació Ride Pingo”, ha manifestat Menno van der Zee, cofundador de The Routing Company.

La presentació del servei de transport públic comunal, Bus a la Demanda, s’ha completat amb un viatge inaugural d’autoritats, convidats i mitjans de comunicació, reservat en temps real a través de l’aplicació Ride Pingo.