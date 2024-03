La Volta: Van den Berg, el rei de la velocitat a Lleida

Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) guanyador de l’etapa Sort – Lleida (Volta Ciclista a Catalunya)

Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) ha estat aquest dijous el vencedor de la quarta etapa de la Volta a Catalunya 2024, resolt en el primer gran duel d’esprintadors de la setmana. Els homes ràpids de la 103a edició de la cursa UCI WorldTour catalana han tingut en aquesta jornada la primera oportunitat de lluir-se, amb un recorregut favorable entre Sort i la ciutat de Lleida, on el neerlandès ha superat al belga Arne Marit (Intermarché-Wanty) i el letó Emils Liepins (Team DSM-firmeninch-PostNL).

La quarta etapa de la Volta a Catalunya presentava un recorregut de 169 quilòmetres amb sortida des de Sort, la capital del Pallars Sobirà, i arribada a la ciutat de Lleida, que tornava al recorregut de la Volta 11 anys després de la seva darrera visita. Un perfil favorable amb l’única dificultat de muntanya del Port d’Àger, de 2a categoria, semblava presentar al davant una jornada on el protagonisme seria el de la lluita per l’etapa a l’esprint.

La cursa, aquest dijous, ha estat marcada per una escapada de tres ciclistes: el belga Thomas De Gendt (Lott-Dstny), tota una icona de la Volta a Catalunya amb cinc triomfs d’etapa que està disputant la seva darrera edició abans de la retirada, el navarrès Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), premiat com el ciclista més combatiu de la jornada, i el noruec Idar Andersen (Uno-X Mobility).

El grup ha estat neutralizat poc abans de l’últim dels tres esprints intermedis de la jornada, situat a menys de 30 quilòmetres de l’arribada a les Borges Blanques, on corredors aspirants a la general com Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), Wouter Poels i Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) han lluitat per les bonificacions, en un dia en què Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha conservat amb comoditat el seu liderat.

Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi) ha estat l’animador en l’aproximació a l’arribada de Lleida, però els equips dels esprintadors no han donat marge a les sorpreses, preparats per a jugar-se la victòria a la capital del Segrià, la tercera seu amb més presència a la història de la Volta després de Barcelona i Manresa, on hi han guanyat abans grans homes ràpids de la història moderna com Mario Cipollini o Laurent Jalabert. En aquest cas, la victòria ha estat per al jove neerlandès Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost), que sumava així la seva segona victòria a nivell WorldTour després de l’aconseguida la darrera temporada a la Volta a Polònia.

Aquest divendres s’espera una nova jornada per als caçadors d’etapes en la cinquena etapa de la Volta a Catalunya, que unirà Altafulla i Viladecans The Style Outlets en un recorregut de 167,3 quilòmetres amb pujada al Coll de les Ventoses i l’Alt de la Creu de l’Aragall (2a categoria) per terrenys trencacames del Penedès i el Baix Llobregat on tot pot passar.