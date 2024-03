Fusió de música, dansa i un recital poètic per a commemorar el Dia mundial de la poesia

Poesia, música i dansa a Encamp aquest 21 de març (Comú)

La sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp ha acollit la commemoració del Dia mundial de la poesia, un acte celebrat en col·laboració amb el Govern d’Andorra. L’esdeveniment ha començat a les 19.30 hores amb una benvinguda a càrrec del cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernández, que ha traslladat el seu agraïment als organitzadors i a tots els participants i ha posat de manifest la importància d’aquest acte, que té com a objectiu “donar suport a la diversitat lingüística per mitjà de l’expressió poètica i fomentar la visibilització de les llengües en perill”.

Fernández ha afegit que, a més, aquesta és “una oportunitat única per a fer difusió i gaudir de la poesia i dels nostres poetes”. El cònsol menor també ha fet lectura del poema ‘XLII’, que forma part del poemari ‘Horacianes’, de Vicent Andrés i Estellés, escollit amb motiu de la celebració de l’any Estellés, que commemora el centenari del naixement del poeta valencià.

Tot seguit, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha adreçat unes paraules als assistents i ha agraït als organitzadors la seva tasca. També ha donat les gràcies als voluntaris i aprenents per a promoure l’ús del català: “El Voluntariat per la llengua és un projecte de cohesió social, que enforteix la llengua i a la vegada crea llaços d’amistat. Estem molt contents de veure que aquest projecte tan necessari no para de créixer”.

A continuació, s’ha iniciat l’acte de celebració amb un recital de poesia a càrrec dels voluntaris i aprenents de català del Servei de Política Lingüística que han llegit els versos d’Eva Arasa, Montserrat Cobo, Albert R. Feijóo i Bruna Generoso, autors premiats en el Concurs de poesia Miquel Martí i Pol, organitzat per la Biblioteca Pública. A més, el voluntari Xavier Zabala ha recitat un poema propi.

El recital també ha comptat amb la presència dels alumnes del col·legi María Moliner, que han llegit poemes de Nacho Mayo, Arnau P. Orobitg, Selva López, Bruna Generoso, Eva Arasa i Teresa Colom, tots ells premiats en el Concurs de poesia Miquel Martí i Pol.

La commemoració ha conclòs amb l’espectacle ‘Poetes’, un recull de poemes d’autors de diferents orígens i èpoques que han tocat la sensibilitat de Lluís Cartes. El músic i compositor andorrà ha volgut musicar-los per a acabar convertint-los en cançons. S’ha pogut escoltar poemes de Charles Baudelaire, Fernando Pessoa, William Shakespeare, Vicent Penya i Mireia Calafell. En aquesta ocasió, l’han acompanyat Oriol Vilella i Albert Freixas, i en una de les cançons, l’Esbart Sant Romà ha aparegut en escena. Un acoblament artístic concebut especialment per a la celebració a Encamp del Dia mundial de la poesia.