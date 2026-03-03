“La Virgueria” porta a l’escena “Teoria King Kong”, el manifest feminista radical de Virginie Despentes

La companyia La Virgueria presenta, el proper dijous, 5 de març, a les 21 hores, al Teatre Guiu de la Seu d’Urgell, l’adaptació escènica de Teoria King Kong, basada en l’aclamat llibre de l’escriptora i cineasta francesa Virginie Despentes. L’obra, protagonitzada per l’actriu M. Pau Pigem, és un assaig incisiu que sacseja les bases patriarcals de la societat actual a través d’una posada en escena salvatge i irreverent.
Un text transformador i necessari
Publicat originalment l’any 2006, Teoria King Kong s’ha convertit en un dels grans llibres de referència del feminisme i de la teoria del gènere. L’adaptació teatral, a càrrec de M. Àngels Cabré, manté la potència del text original per a parlar sense embuts sobre temes punyents: violència i violació; prostitució, pornografia i el debat entre abolicionisme o regulacionisme; i repressió del desig, maternitat i moral.
Sota la direcció d’Isis Martín i Aleix Fauró, la proposta busca interpel·lar directament el públic, convidant-lo a un debat que neix de les entranyes del punk-rock i el nihilisme.
Una posada en escena catàrtica
L’espectacle destaca per un dispositiu artístic calculat al mil·límetre que utilitza múltiples llenguatges contemporanis per potenciar el missatge: una escenografia en construcció i destrucció constant, un ús de càmera en directe i projeccions de vídeo i il·luminació LED autosuficient i ambients sonors immersius.
L’objectiu de La Virgueria és que l’espectador surti del teatre amb la ‘llengua cremant de ganes de parlar’ i qüestionant creences que semblaven inamovibles.
Detalls de la funció
· Data: Dijous, 5 de març de 2026.
· Hora: 21:00 h.
· Lloc: Teatre Guiu, a la Seu d’Urgell.
· Entrades: Disponibles a codetickets.com amb un preu d’entre 10 i 15 €.
Sobre La Virgueria
Formada per Isis Martín, Aleix Fauró i Júlia Ribera, La Virgueria és una companyia compromesa amb un teatre que neix de la necessitat d’expressar allò que incomoda de la realitat. Amb més de 15 anys de trajectòria, han estat guardonats amb premis com el Crítica Serra d’Or o el Premi Quim Masó.