Andorra Sostenible impulsa el concurs de fotografia “Mirades d’aigua – Andorra 2026” amb motiu del Dia mundial de l’aigua

Andorra Sostenible posa en marxa el concurs de fotografia Mirades d’aigua – Andorra 2026 amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre el valor ambiental, social i territorial d’aquest recurs essencial al país. La iniciativa està organitzada conjuntament amb Illa Carlemany i compta amb la col·laboració de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.
El concurs és obert a tota la ciutadania i cada persona pot presentar una única fotografia a través d’Instagram, seguint els comptes oficials d’@and_sostenible_mediambient i @illacarlemany, publicant la imatge al perfil propi, etiquetant ambdós comptes i utilitzant l’etiqueta #MiradesAigua. Les fotografies han d’estar vinculades a l’aigua a Andorra, ja sigui en entorns naturals, urbans o en usos quotidians, i en el cas de paisatges exteriors cal indicar-ne la ubicació.
El concurs ja és obert i es podran presentar fotografies fins al 17 de març. Entre totes les imatges rebudes, se’n seleccionaran un màxim de 16 que formaran part d’una exposició a Illa Carlemany, del 23 al 29 de març, on el públic podrà votar la seva preferida mitjançant un codi QR. Les persones guanyadores es donaran a conèixer el 31 de març.
El certamen atorgarà un premi del jurat, format per representants d’Illa Carlemany, de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i d’Andorra Sostenible, així com una menció especial decidida per votació popular. Els guardons inclouen productes agrícoles d’Andorra, una targeta regal d’Illa Carlemany, entrades als Cinemes Illa Carlemany, vals d’aparcament, marxandatge de la Vall del Madriu i entrades al Pont Tibetà i al Roc del Quer de Canillo.
Les bases completes del concurs es poden consultar al web d’Andorra Sostenible www.sostenibilitat.ad.