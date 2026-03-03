Reoberta la C-28 al port de la Bonaigua, sis dies després de l’esllavissada

La carretera C-28 ja torna estar oberta al pas pel port de la Bonaigua. El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha aixecat aquest dilluns al vespre les barreres que s’hi havien instal·lat dimecres passat, quan una escullera va cedir i l’esllavissada va fer caure a la calçada un important volum de roques de grans dimensions. L’incident es va produir a mig camí entre el poble de Baqueira i el cap del port, en una zona de muntanya amb força pendent. L’esfondrament va afectar un tros de mur de 60 metres de llarg i 8 d’alt.
Territori ha informat que ara ja s’ha solucionat la incidència, una mica abans del previst tenint en compte que s’havia programat al voltant d’una setmana de treballs per a sanejar aquesta escullera. D’aquesta manera, ara ja es pot tornar a circular amb total normalitat per la via que connecta el Pallars Sobirà i la Val d’Aran.