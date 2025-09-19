L’Ajuntament de la Seu reclama a Telefónica que arrangi un cable caigut al carrer de Circumval·lació

El carrer de Circumval·lació, un dels vials d’entrada a la Seu d’Urgell des de l’N-260, torna a estar tallat al trànsit des de fa més de dues setmanes per la caiguda d’un cable de telefonia al mig de la via. L’Ajuntament urgellenc va comunicar la incidència a Telefónica el passat 3 de setembre, però l’empresa encara no ha activat els mitjans necessaris per a solucionar-la.
L’alcalde Joan Barrera ha explicat que és un tema que preocupa per la manca de predisposició que ha mostrat fins ara la companyia telefònica per a actuar. “Aquesta situació ja la vam viure el 2023 i ara torna a repetir-se”, ha lamentat. Barrera ha expressat la voluntat de continuar insistint en l’arranjament del desperfecte, tot i que s’ha mostrat pessimista sobre la rapidesa de la resolució. “Malauradament qualsevol gestió amb Telefónica és eterna i, sovint, inútil”, ha criticat.
El tancament per motius de seguretat del carrer de Circumval·lació ha provocat les queixes del veïnat, que perd un accés directe a les seves llars. “Entenem el malestar que la situació genera, però la Llei de telecomunicacions impedeix actuar sobre aquest tipus d’infraestructures”, ha remarcat.
Origen de la incidència
El vial ja es va haver de tancar el mes de novembre de 2023 quan un camió va passar per aquell punt i va fer baixar el cable telefònic, que va quedar a uns dos metres d’alçada. Uns dies després uns tècnics de l’empresa, en veure la situació, hi van fer una reparació provisional, en espera d’una resolució definitiva “que encara no ha arribat”.