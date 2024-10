Andbank signa un patrocini amb l’atleta Nahuel Carabaña

Nahuel Carabaña, Josep M. Missé i Maria Suárez (Andbank)

Andbank i Nahuel Carabaña, han signat un conveni pel qual acorden el patrocini de l’entitat a l’atleta per quatre temporades, fins al 2028. La presentació ha estat a càrrec de Maria Suárez, directora de banca país d’Andbank, acompanyada de Josep M. Missé, president de la FAA i del mateix Nahuel. “Estem molt contents de donar suport a l’excel·lent professional que és el Nahuel Carabaña”, ha comentat Maria Suárez,. “Fa molt temps que estem donant suport a l’esport i als esportistes de nivell i volem fer confiança en un dels atletes amb més carisma del país, que a més és un gran referent i un bon exemple per a nosaltres”, ha manifestat Suárez.

Per la seva banda, Nahuel ha declarat que “és un honor poder tenir el suport d’una entitat com Andbank. Suposa un estímul per a poder continuar amb el treball i em serà de gran ajut per a poder seguir en la mateixa línia per a assolir els millors resultats, com ara entrenaments fora del país o estar amb atletes d’alt nivell”.

L’atleta ha comentat que l’experiència de representar a Andorra ens els Jocs Olímpics de París és un somni que va tenir des que va començar a fer atletisme. En aquest sentit, creu que marcar-se nous objectius i reptes l’ajudaran a escalar per a continuar creixent. Així doncs, les seves properes fites marcades en el calendari per a aquest any, a part dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra el 2025 seran, els World Athletics Championships de Tokio el 2025, l’Europeu Absolut a Birmingham 2026, el els World Athletics Championships a la Xina 2027 i els Jocs Olímpics de los Angeles el 2028, entre altres competicions. També, li agradaria poder estar en una Diamond League, la millor lliga d’atletisme del món.

A més del suport a Nahuel, Andbank col·labora amb l’esport andorrà donant suport a d’altres esportistes com Ireneu Esteve, Frank Porté o Margot Llovera, així com el patrocini dels Jocs dels petits Estats d’Europa a Andorra 2025, o de la popular prova ciclista la ‘Purito’ Andorra i l’equip ciclista Andona, entre d’altres.