La Universitat d’Estiu i Tardor celebra 40 edicions amb la humanitat i l’evolució de la vida al centre del debat

El cap de Govern en la inauguració de la Universitat d’Estiu i Tardor (SFGA)

La Universitat d’Estiu i Tardor celebra quaranta edicions centrant el debat en la humanitat i l’evolució de la vida. Aquesta és la premissa de l’edició d’enguany, que ha inaugurat aquest dilluns el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del ministre de Relacions Institucionals, d’Educació i Universitats, Ladislau Baró. “Al llarg d’aquestes quatre dècades d’història, la Universitat d’Estiu i Tardor ha comptat amb la participació de destacats representants dels àmbits científic, acadèmic i cultural. L’equilibri entre els diferents perfils professionals, sectors i posicions ideològiques sempre ha afavorit una anàlisi i reflexió d’ampli espectre sobre el tema escollit, aportant un caràcter dinàmic, il·lustratiu i controvertit”, ha destacat el cap de Govern durant el seu discurs.

En aquesta edició es proposen quatre conferències sobre la posició dels humans com a espècie en relació amb l’evolució de la vida. El cicle l’ha iniciat avui dilluns el moderador de les conferències i paleoantropòleg José María Bermúdez de Castro, amb la ponència titulada ‘Claus essencials de l’evolució humana’. Bermúdez de Castro, que també és covicepresident de la Fundació Atapuerca i membre de la Reial Acadèmia Espanyola, ha fet un repàs pels canvis que s’han produït al genoma humà al llarg dels segles.

La Universitat d’Estiu i Tardor es desenvolupa en quatre sessions presencials, els dies 16, 17, 23 i 24 de setembre. Aquest dimarts serà el torn de la presidenta del Comitè Científic de l’Agència Francesa de la Biodiversitat, Frédérique Chlous. El 23 de setembre exposarà les seves idees el Catedràtic de medicina molecular al Departament de Biologia Molecular i Cel·lular de la Universitat de Leicester, Salvador Macip, per a tractar els canvis que s’estan produint de manera accelerada en tots els àmbits de la recerca científica. Finalment, el 24 de setembre, clourà la Universitat d’Estiu i Tardor l’investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques al Centre d’Astrobiologia (CSIC-INTA), Carlos Briones, per a divulgar sobre la humanitat i l’univers i els paràmetres per a la vida i l’exploració.

Les ponències tenen lloc a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella i són gratuïtes i obertes a tot el públic. En el cas de la ponència de dimarts, que se celebra en llengua francesa, es disposa de traducció simultània.