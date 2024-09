Cinc campiones olímpiques de waterpolo en una nova estada esportiva del CN Sant Andreu a Encamp

Les jugadores del CN Sant Andreu de waterpolo (@ComúEncamp)

El Comú d’Encamp ha rebut aquest matí de dilluns l’equip femení del CN Sant Andreu de waterpolo, que es troba aquests dies d’estada a la parròquia, gràcies al conveni de col·laboració entre ambdues entitats que seguirà endavant amb millores, com la incorporació de disciplines com el waterpolo.

El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, i la consellera de Turisme, Verònica Solsona, han volgut desitjar a tot l’equip la millor de les sorts de cara a la nova temporada que enceten, després de fer història l’any passat, assolint el primer lloc de la lliga regular i fent-se amb el subcampionat als play-offs i un bronze a la Champions a Europa. A més, el club ha reflectit aquest bon treball també a la selecció espanyola de waterpolo, tornant dels Jocs Olímpics de París 2024 amb quatre medalles d’or amb les quatre jugadores catalanes Martina Terré, Paula Crispí, Elena Ruíz i Nona Pérez, i la recent incorporada al club Paula Camus, sumant així un cinquè or entre les files actuals. Els consellers han conegut de primera mà la valoració del club respecte la seva estada a la parròquia.

“És una satisfacció acollir a medallistes olímpiques. El Sant Andreu és un dels clubs de natació pioners amb els que vam trobar col·laboracions per a fer-hi estades i buscar sinergies”, ha assenyalat Marot, mentre afegia que “aquest any hem tingut estades de tots els nivells, preparacions per als Jocs Olímpics, campionats d’àmbit internacional i europeu… I tots ens han traslladat que un dels factors més positius i que més busquen és la proximitat i l’abast dels espais”.

Les waterpolistes del CN Sant Andreu es troben aquests dies fent la seva primera estada a Encamp per tal de preparar els primers enfrontaments de la campanya, que seran d’allò més exigents en disputar, a finals de setembre, les finals de la Copa Catalana, i les eliminatòries de la Champions League, del 3 al 6 d’octubre a Atenes. L’entrenador, Javier Aznar, ha destacat que “hi ha diverses raons per les quals hem vingut a Encamp. Volíem tornar a estar totes juntes, i això ho podem aconseguir aquí, gaudint d’unes bones instal·lacions i per a nosaltres és ideal, tot són facilitats i tenim el que necessitem per a entrenar a alt nivell. Estem molt agraïts perquè s’han bolcat amb nosaltres”.

Per la seva part, la campiona olímpica, Paula Crispí ha explicat que “és la primera vegada que venim a Andorra i estem molt contentes. Volem agrair al Comú per totes les instal·lacions que ens estan acollint i aprofitar-ho, perquè poder tenir uns espais com aquests i estar totes juntes com a equip és molt positiu, i més en la pretemporada”.

Marot ha recordat que el conveni actual permet també avantatges per als socis dels centres esportius encampadans que poden gaudir de les instal·lacions del CN Sant Andreu a Barcelona gratuïtament, així com experiències formatives per a la base dels clubs encampadants com la d’aquesta tarda de dilluns: una trobada amb els joves del Club Waterpolo Taurons Encamp. Els integrants de l’equip encampadà han compartit una estona amb les jugadores, preguntar sobre el dia a dia a l’elit al waterpolo, fer un entrenament especial i veure les medalles de campiones olímpiques, sent la màxima fita a assolir per un esportista.

El Complex Esportiu d’Encamp continua acollint estades d’equips i esportistes de primer nivell, i tal com es troba fent-ho amb l’equip femení, el masculí també ha estat aquests darrers dies fent ús de les instal·lacions de la parròquia. Els jugadors dirigits per Juan Carlos Sanchón disputaran la Divisió d’Honor masculina i competició europea, com és l’Eurocup.





Més d’un miler d’esportistes i 400 pernoctacions en estades esportives

Encamp continua sent una destinació referent per als clubs i esportistes de totes les categories, però sobretot pels de més alt nivell. Ho ha explicat el conseller d’Esports, Nino Marot, exposant que “entre Encamp i el Pas de la Casa, des de principis d’any i fins al dia d’avui, han passat més d’un miler d’esportistes, són més de 400 pernoctacions i, a més, amb unes estades mitjanes de 10 dies”.

Unes xifres que des del Departament d’Esports valoren positivament, i és que segons ha explicat Marot, “al final el que intentem és donar el millor de casa nostra, unes bones instal·lacions esportives, en l’àmbit de l’administració facilitar el màxim tot el que puguem perquè s’adeqüi a les seves necessitats”. Finalment, el conseller ha destacat també la importància de la “complicitat i treball amb el sector hoteler i turístic per a oferir aquest complement i potenciar així el conjunt de l’estada de qualsevol entitat que ens visiti”.