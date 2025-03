“La última reina”, de Karim Aïnouz

Karim Aïnouz competia en el Festival de Cine de Canes de l’any 2023 amb el film britànic ‘La última reina’, amb guió de Henrietta i Jessica Ashworth, adaptació de la novel·la “El juego de la reina”, d’Elizabeth Fremantle, sobre la sisena dona d’Enric VIII, Katherine Parr. Aquesta estrena tardana de ‘La última reina’ arriba a les nostres sales quan el mateix cineasta brasiler té pendent d’estrena la seva última participació a competició en el mateix festival de Canes de l’any passat, ‘Motel Destino’.

El cineasta brasiler sempre ha estat unit a Canes com demostra la seva concurrència amb films com “Madame Sata” (2002) o “La vida invisible de Eurídice Gusmao” (2019) en la secció Una Certa Mirada. Aïnouz havia participat també a la Quinzena dels Realitzadors de Canes amb “O abismo prateado” (2011) a part d’acudir en l’edició de 2021 en una sessió especial amb “Marinheiro das montanhas”.

‘La última reina’ és un esplèndid film psicològic ambientat a la cort dels Tudor. L’enfocament de Karim Aïnouz reivindica el paper de Katherine, dona reformista i partidària de la tolerància, que intenta propagar aquests ideals moderns en els cercles de la cort, i amiga també d’activistes que defensen la religió protestant, perseguida sanguinàriament per Enric VIII. Una breu introducció ens orienta sobre la voluntat del cineasta quan ens recorda que la història l’escriuen homes i que aquesta parla d’homes, qüestionant el desinterès historiogràfic per Katherine, dona que va arribar a ser Reina Regent durant anys després de la mort del seu marit, Enric VIII.

Una pel·lícula d’atmosfera pesada, grotesca i delirant, adient per a aquesta cort dels horrors, que ens deixa un gran paper d’Alicia Vikander com Katherine Parr, dona soferta i pacient, al costat d’un monstre com és Enric VIII (Jude Law). Aquesta dona valenta que intenta influir en els consellers de la Cort procura, alhora, sobreviure a les dèries d’un marit trastocat i tirànic que la pot fer executar en qualsevol moment. I resulta excel·lent també el paper de Jude Law interpretant aquest autèntic sàtrapa reial, un personatge malalt, sàdic i paranoic, que abans ja havia fet assassinar les seves anteriors esposes. Completen el repartiment de ‘La última reina’ Sam Riley, Eddie Marsan, Amr Waked o Patsy Ferran.