Escollir una bona tanca per al jardí

Una tanca clàssica de fusta (AMIC)

El jardí és una de les zones més especials de la llar, també els mesos d’hivern. Per a garantir la seguretat, la privadesa i la decoració del jardí, una tanca exterior és una solució ideal. En primer lloc, és molt important definir l’objectiu de la tanca. Pot ser que vulguis delimitar la zona per a separar-la de parcel·les veïnes, reforçar la seguretat de casa teva o assegurar la privadesa. Cada objectiu pot influir en el tipus de tanca que necessites.

El terreny on s’instal·larà la tanca és un altre factor important. No és el mateix instal·lar-la sobre terra que sobre maons o formigó, ja que el tipus de sòl pot afectar la instal·lació. També cal tenir en compte l’alçada de la tanca, la normativa local, la longitud de la instal·lació, la vida útil de la tanca, l’estètica i el pressupost disponible.

Pel que fa als materials, hi ha diverses opcions. Les tanques de fusta són clàssiques i decoratives, però requereixen manteniment regular. Les tanques de metall, com les de torsió o panellades, ofereixen durabilitat i seguretat. Les tanques d’alumini són excel·lents aïllants i fàcils de netejar, mentre que les tanques sintètiques, com les de composite o PVC, no requereixen manteniment i són resistents.

Cada tipus de tanca presenta avantatges específics, per la qual cosa és important tenir en compte les necessitats i l’estètica del teu espai abans de decidir.





Per Tot Sant Cugat