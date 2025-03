Bases de maquillatge amb efecte “bona cara”

Dues dones amb una bona base de maquillatge aplicada (Clarins)

Les bases de maquillatge han evolucionat moltíssim en els últims anys. Ja no busquem una cobertura pesada que oculti per complet la nostra pell, sinó un acabat natural i lluminós que realci la nostra bellesa natural. En l’actualitat, les bases de maquillatge s’han convertit en autèntics tractaments per a la pell, oferint hidratació, protecció solar i una infinitat de beneficis addicionals. Gràcies a això, a més de cobrir imperfeccions, aconseguim un veritable efecte de ‘bona cara’ a l’instant.

Això d’abans vs. això d’ara

Fa uns anys, les bases de maquillatge es caracteritzaven per la seva cobertura total i una textura densa. Encara que ideals per a ocasions especials o per a cobrir imperfeccions notables, aquestes bases no sempre eren còmodes per al dia a dia.

En l’actualitat, l’enfocament és molt diferent: les bases han evolucionat per a convertir-se en aliats multifuncionals que aporten un acabat fresc i radiant. En aquest context, els skin tints han arribat amb força. Aquests productes, més lleugers fins i tot que les BB creams, ofereixen un toc de color que realça la bellesa natural mentre permeten que la pell respiri. Són ideals per al dia a dia i per a aquelles persones que prefereixen un maquillatge molt natural.





Consells per a triar i aplicar la teva base de maquillatge

1- Coneix el teu tipus de pell: tria una base formulada específicament per al teu tipus de pell (seca, grassa, mixta o sensible).

2- Tria el to correcte: prova la base en la línia de la mandíbula, no a la mà. Assegura’t que es fon perfectament amb el teu to de pell.

3- Aplica amb moderació: comença amb una petita quantitat i difumina-la bé. Sempre pots agregar més producte si ho necessites.

4- Usa l’eina adequada: una brotxa, una esponja humida o els teus dits poden ser excel·lents eines, depenent del tipus de base.

5- Fixa el maquillatge: si tens pell grassa o necessites que el maquillatge duri tot el dia, aplica una fina capa de pólvores translúcides.





Per bellezactiva.com