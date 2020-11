La UHA descarta participar a la mobilització de la restauració contra les mesures anti-Covid

La Unió Hotelera d’Andorra descarta participar a la mobilització del sector de la restauració, prevista per aquest divendres davant de l’edifici administratiu del Govern, per manifestar el rebuig a les mesures adoptades per controlar l’evolució de la pandèmia de Covid-19 que l’afecten particularment. En un comunicat, l’associació patronal deixa clar que “no som els impulsors” d’aquesta mobilització i “com a associació no prendrem part en la mateixa”.

En aquest sentit, el comunicat afirma que la mobilització “denota la gravíssima situació en la qual es troba el sector“, i com a associació es respecta “sempre que es faci d’una manera pacífica i respectant totes les mesures de seguretat necessàries”.

La UHA entén que “la millor manera de reivindicar-se és continuar treballant i negociant amb les institucions com ho venim fent des de l’inici d’aquesta pandèmia“.

Malgrat manifestar que com a associació no es prendrà part de la mobilització, “respectem que a títol personal qualsevol dels nostres associats s’hi pugui sumar”.