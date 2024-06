La Transpyr Coast to Coast aposta un any més per la Seu d’Urgell

Arribada de participants de la Transpyr a la meta de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

La Transpyr Coast to Coast, la ruta ciclista que travessa els Pirineus de punta a punta, ha fet parada un any més a la Seu d’Urgell. La zona esportiva municipal va rebre dilluns a la tarda la meta de la segona etapa i el dia següent, dimarts, ha estat el punt de partida de la tercera jornada.

En una entrevista a RàdioSeu, el director de la cursa, Francesc Sallent, ha fet un balanç molt positiu de la primera part de la prova, que ha passat pel Pirineu català. Tot i que la Transpyr sempre és un repte a nivell logístic i que enguany tenien “unes previsions meteorològiques bastant complicades”, fins ara el temps ha respectat bona part de les hores en què es duu a terme la prova i en general “la gent està contenta” pel funcionament de la ruta.

Sallent destaca que la Seu d’Urgell ja és “una localització clàssica” de la Transpyr, per la seva ubicació cèntrica al Pirineu català i perquè, a més a més, “té la capacitat estructural per a acollir-nos i perquè, des que es va fer el primer acostament perquè ens acollissin, sempre ens han estat donant suport”. Per això, des de l’organització es mostren predisposats a seguir fent parada a la capital de l’Alt Urgell “sempre que hi hagi interès mutu”.

L’esdeveniment es va crear des de Catalunya amb la idea de convertir en una cursa per etapes una ruta que molts aficionats al ciclisme ja s’havien marcat com a repte al llarg dels anys. Francesc Sallent recorda, però, que la Transpyr té la particularitat que es “concentra en només set dies”, per la qual cosa els participants han d’estar ben preparats a nivell físic i mental, perquè la resta d’aficionats que s’ho proposen solen fer la travessa en uns quants dies més.

Inicialment la prova només es feia amb bicicleta de muntanya (BTT), per camins i corriols, però actualment també hi ha la versió de carretera, que passa per alguns dels ports de muntanya més emblemàtics de la serralada. Tot i això, Sallent indica que la versió de BTT segueix sent “una de les proves més exigents del món, però també de les que més agrada”. Així ho demostra el fet que la cita té “un índex de repetició d’un 30%”, de ciclistes que hi tornen a participar una o més vegades, cosa que també passa amb la modalitat de carretera.

La Transpyr 2024 va començar aquest diumenge passat a Roses (Alt Empordà) i la primera etapa va arribar fins a Camprodon. Des d’allà els participants van travessar el Ripollès i la Cerdanya per a arribar fins a la Seu d’Urgell, des d’on dimarts van començar l’etapa més llarga: 130 quilòmetres fins a Vielha, amb un desnivell positiu de 3.350 metres.

Aquest dimecres al matí la prova ja ha deixat el Pirineu català per a arribar fins a Banhèras de Bigorra, i demà dijous seguiran per Occitània i faran parada a Oloron-Sainte-Marie. Divendres ja entraran al País Basc, amb la meta a Donibane Garazi (Sant Joan de Peu de Port), i l’última etapa arribarà fins arran del mar Cantàbric, a la ciutat de Donibane Lohizune. En total, prop de 750 km i uns 18.000 metres de desnivell positiu acumulat.