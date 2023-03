La torxa olímpica dels Jocs Special Olympics 2023 recorrerà els carrers de la Seu i d’Andorra la Vella

Mapa del recorregut de la torxa dels Special Olympics (Aj. La Seu)

Aquest dissabte, 11 de març, la Seu d’Urgell acollirà la torxa dels Jocs Special Olympics 2023 que se celebraran a Granollers del 30 de març al 2 d’abril. La de la capital urgellenca, organitzadora dels Jocs Special Olympics el 2018, juntament amb Andorra la Vella, serà la primera etapa del tradicional recorregut del foc olímpic per tot el territori. A la tarda, la torxa arribarà a Andorra (17:30 hores).

L’acte s’iniciarà al Parc del Segre a les 12 del migdia i la comitiva recorrerà els carrers de la ciutat fins a la plaça dels Oms, on es farà l’acte solemne de l’encesa del peveter i els parlaments d’autoritats i organitzadors i de la festa i animació final, amb actuacions musicals i la presència del Nuc i la Bruna, les mascotes dels Jocs Special Olympics.

El recorregut s’iniciarà al Parc del Segre i transitarà pels carrers de Lluís de Sabater, passeig Joan Brudieu, plaça Catalunya, carrer Sant Ot, avinguda Pau Claris, plaça de les Monges, carrer Garriga i Massó, carrer del Bisbe Benlloch, avinguda Camí Ral de Cerdanya, carrer Sant Domènec i plaça dels Oms.

Durant aquest trajecte representants de diferents entitats de la Seu d’Urgell que treballen amb persones amb capacitats especials seran els encarregats de transportar la torxa. Representants del Taller Claror, Integra Pirineus i Sedis Airam faran els relleus que completen el recorregut total. Els relleus es faran a la plaça Catalunya el primer, a la plaça de les Monges el segon i a l’inici del carrer Sant Domènec, el tercer.

El trànsit de la torxa i de les persones rellevistes anirà acompanyada de les autoritats i de diferents entitats esportives de la Seu que donaran suport i caliu al foc olímpic. Des del consistori es vol animar a la ciutadania a sortir al carrer i sumar-se i donar suport al recorregut de la torxa per la ciutat.





La torxa, també a Andorra la Vella

La torxa olímpica surt dissabte al matí des de la Seu d’Urgell i arriba a la tarda al Parc Central d’Andorra la Vella. A les 17:30 hores la flama, que estarà custodiada per esportistes d’Special Olympics Andorra, començarà el recorregut des del parc en direcció a la plaça Lídia Armengol i passarà, en una cursa de relleus, pel passeig del riu i l’Estació nacional d’autobusos. En la desfilada de la torxa participaran una quinzena d’esportistes d’Special Olympics, que comptaran amb el suport del rider Roger Turné per a obrir el recorregut.

A l’arribada a la plaça, rebran el foc olímpic el cònsol major, David Astrié, juntament amb Jordi Mora, president de Special Olympics Andorra; Marina Gómez, presidenta de la Federació ACELL; i Sergi Grimau, president de Special Olympics Catalunya.

En els dies següents i fins a final de març la torxa recorrerà 14 ciutats catalanes: Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Mataró, Figueres, Lloret de Mar, Calella, Badalona, Igualada, Reus, Sant Just Desvern i Granollers.

Els jocs Special Olympics 2023 comptaran amb la participació de més de 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual d’arreu del món, que competiran en una quinzena de modalitats esportives. La delegació andorrana participant estarà formada per 16 atletes i 2 entrenadors.

L’esdeveniment, organitzat per la Federació catalana d’esports per a persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), Special Olympics Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, té enguany per lema Encén la teva flama.