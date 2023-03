PS SDP + percep la preocupació dels bancs pel curs de les negociacions amb la UE

Al fons, Pere López i Jaume Bartumeu amb els representants dels bancs a banda i banda (PS SDP +)

El candidat a cap de Govern per l’aliança PS SDP +, Pere López, i el president de Progressistes SDP, Jaume Bartumeu, han percebut la preocupació del sector bancari pel curs que segueixen les negociacions de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Ho han fet en el marc d’una reunió celebrada aquest divendres amb l’Associació de Bancs Andorrans, en la qual han participat els directors generals de les tres entitats bancàries del país -Lluís Alsina (Morabanc), Xavier Cornella (Crèdit Andorrà) i Carlos Aso (Andbank)- i de la directora general de l’agrupació, Esther Puigcercós.

La trobada ha servit per a posar damunt la taula la qüestió de la manca de confiança, expressada ara per la Comissió Europea, en la supervisió del sector bancari andorrà i constatar el desconcert pel fet que després de tres anys, quan ja ho va manifestar França i també el Banc d’Espanya, no s’hi hagi treballat.

En aquest sentit, els líders de l’aliança socialdemòcrata han valorat que “s’ha perdut la possibilitat” de treballar-hi conjuntament amb el sector i que “ha faltat capacitat i coneixement, i un equip negociador que pogués defensar aquestes qüestions”. Així mateix també s’hauria d’haver comptat amb experts del sector financer per a “defensar de manera decidida” els avenços fets pel sector en relació a l’acord monetari i la seva aplicació. En definitiva, un equip “que hagués pogut treballar en altres qüestions” i “vèncer el discurs dur” que manté la Comissió Europea.

És en aquest sentit que López i Bartumeu han percebut la preocupació del sector bancari pel rumb de les negociacions amb la UE i la precipitació actual. Així, s’ha constatat que “és impossible tancar l’acord amb el calendari que el Govern vol imposar, és una temeritat i ens aboca a un molt mal acord”, ha resumit el president del Partit Socialdemòcrata, Pere López, en la línia de les manifestacions fetes per Bartumeu anit.

Així també s’ha palesat la necessitat de canviar de procediment en la propera legislatura per a fer el procés “més plural i participatiu amb els sectors, amb experts de primera línia i bons negociadors per a avançar de manera adequada”, ha conclòs López.