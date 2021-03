La Temporada 2021 de l’Auditori Nacional aposta pel talent del país

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb l’equip d’acció cultural i els artistes participants, ha presentat aquest dijous els diversos espectacles programats per a la Temporada 2021 de l’Auditori Nacional. La programació d’enguany se centra i premia el talent del país amb cinc espectacles d’artistes nacionals del total de vuit que s’han planificat. “La voluntat és poder acompanyar la producció de casa sobretot actualment i després d’un últim any marcat per la COVID-19”, ha ressaltat Riva, que ha explicat que tots els concerts compliran amb les mesures preventives per evitar contagis de la COVID-19 i per això hi haurà aforament limitat.

Riva ha sintetitzat que la proposta d’enguany recull un ampli ventall d’estils musicals i propostes diverses per donar resposta a tots els gustos del públic. Així la titular de Cultura i Esports ha assegurat que “continuem proposant per a nous públics i tenim en compte enguany especialment el públic jove”. A més, i com a novetat d’enguany, s’ha apostat per lligar els concerts amb una oferta gastronòmica a Ordino. La cònsol menor, Eva Choy, ha explicat que gairebé la totalitat de la restauració de la parròquia s’ha sumat a la proposta i oferiran un servei de plats ràpids i variats amb beguda per dinamitzar el sector.

La temporada s’inicia el 19 de març amb Guillem Tudó i la Big Band Jazz Maresme, amb un concert que recull obres dels cantants més importants del swing i del jazz. 17 artistes damunt l’escenari de la mà d’un saxofonista i cantant que ja acumula un important recorregut nacional i internacional en un espectacle únic.

L’1 d’abril serà el torn del cantant català Miki Núñez, que el 2020 va guanyar el disc d’or per les vendes digitals de dos senzills: ‘La venda’ i ‘Celébrate’ i número 1 de vendes a Espanya amb l’àlbum ‘Iceberg’. Núñez acaba d’estrenar el videoclip ‘No m’ho esperava’ que mostra un nou registre de l’artista, més personal i íntim.

Per al públic familiar es reprograma El Pot Petit el dia 10 d’abril, després que la temporada passada, i a causa del coronavirus, es va haver de cancel·lar. Els espectacles d’El Pot Petit són funcions participatives plenes de música, teatre, titelles i personatges divertits, que agraden a grans i petits, encara que sigui un concert recomanat per a infants de 2 a 8 anys.

El 24 d’abril serà el torn de Sara Núñez que presentarà un concert inèdit del seu disc debut que publicarà aquest 2021, titulat ‘A flor de piel’. Amb aquesta estrena a l’Auditori es descobrirà la nova estètica musical de la cantant, una personalitat artística disposada a captivar el públic.

El 22 de maig arribarà a l’Auditori The Scarlett Brotherhood, l’essència musical del sud dels Estats Units. La cantant Laura Estiarte, el guitarrista Robert Pujol, el violinista Elias Porter, el contrabaix de l’Òscar Llauradó i l’harmònica de l’Àlex Bagaria crearan un ambient ideal perquè el públic s’ho passi bé amb les cançons tradicionals i pròpies del seu repertori.

Amb un concert molt personal, acompanyat de músics andorrans de primer ordre, el pianista Jordi Barceló oferirà, el 24 de setembre, el seu darrer treball ‘La vida és com la mar (mama)’, amb vivències que amb el temps han esdevingut melodies, amb cançons romàntiques, amb el vessant més dolç del jazz.

Trois Cafés Gourmands actuaran per primer cop al Principat el 16 d’octubre. El grup francès, que va néixer el 2013 format per 3 amics de la infància i que va arrasar amb la cançó ‘À nos souvenirs’, arriba a l’Auditori Nacional per presentar el seu nou treball ‘Comme des enfants’, que manté l’esperit fidel als orígens del grup.

La temporada es tancarà amb Hysteriofunk, el dia 28 d’octubre. Després de 5 anys d’haver presentat el treball titulat ‘Forma’, ara els espectadors tindran el privilegi de sentir ‘Arnes’. El concert que oferiran es basa en els dos treballs de la banda, dos cares d’una mateixa idea, amb un sol eix vertebrador: els relats de l’escriptor David Gàlvez.

Venda d’entrades en línia de 5 a 15 euros

La directora del Departament de Promoció Cultural, Montse Planelles, ha explicat que enguany el sistema de venda estarà disponible principalment per internet, a través de la web www.cultura.ad. A més, també hi haurà un punt de venda oficial situat al centre comercial Illa Carlemany. Les entrades es posaran a la venda unes setmanes abans de la celebració de cada concert.

Per tal de seguir amb les mesures sanitàries actuals la capacitat de l’Auditori Nacional serà limitada a les mesures vigents en cada moment, i el sistema només permetrà la venda de 2 entrades per operació. El dia del concert no hi haurà venda de localitats a taquilla. Tots els concerts comencen a les 21:30h, llevat de les dues sessions d’El Pot Petit, que són a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda.

El Ministeri de Cultura i Esports continua aplicant una política de preus continguts i enguany es proposa una graella que va dels 5 i els 15 euros. “Una mesura que volem que pugui ajudar a facilitar la possibilitat d’accedir als concerts de la temporada”, ha ressaltat Planelles. A més, els posseïdors del carnet jove gaudiran d’un descompte del 15% en la compra d’entrades.