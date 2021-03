El ministre de Salut reitera que Andorra només rebrà vacunes de les fonts més segures i fiables

El Consell General ha celebrat sessió de preguntes i el ministre de Salut ha explicat que han rebut algunes ofertes per aconseguir vacunes com, per exemple, una que proporcionava 1 milió de dosis des de la Xina, però que s’ha decidit considerar només les fonts més segures i viables.

També ha informat que Andorra va oferir ser un indret per fer un assaig a canvi de vacunes, però les farmacèutiques no ho van acceptar. Ha assegurat que aviat rebran unes 30.000 vacunes des de França, 3.000 d’Oxford AstraZeneca, que arribaran el mes d’abril i 24.000 més de Moderna, “sempre que hi hagi capacitat suficient per part de la farmacèutica”.

A més, ha dit que si la vacuna russa Sputnik V és validada per qualsevol agència del medicament es podrà emprar al Principat.

També hi haurà altres subministraments des del projecte Covax que van amb retard i des d’Espanya. Ho ha dit responent a una pregunta dels socialdemòcrates que han lamentat que no hi hagi hagut més planificació.

La consellera general del PS, Susanna Vela, ha assegurat que “hem trobat a faltar un pla B que ens permeti assegurar una campanya de vacunació continuada”. “Aconseguir vacunar a la major part de la població és essencial”.