La Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí, ha realitzat prop d’un 40% (39,5%) més d’actuacions durant l’any 2019 respecte l’exercici anterior. Així ho ha avançat la mateixa síndica en roda de premsa per explicar l’informe anual de les actuacions realitzades per aquesta sindicatura, i que aquesta tarda presentarà davant del plenari municipal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

En el seu informe, Martí destaca que respecte la destinació de les accions realitzades la majoria s’han concentrat en l’apartat relacionat amb l’espai públic i els temes que s’hi relacionen: medi ambient, soroll, neteja viària, via pública i també amb serveis socials, “donat que ambdós àmbits tenen una especial incidència en la nostra vida quotidiana”. La síndica afegeix també que la resta d’accions queden més disperses en altres tipologies.

Respecte a les diferents actuacions, la Síndica Municipal de Greuges explica en el seu informe que es classifiquen en dos blocs, tal i com aconsella el Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya: tipus d’actuació i iniciativa de les actuacions. Pel que fa al tipus d’actuació, durant el 2019 s’han presentat 50 queixes i s’han realitzat 10 consultes davant d’aquesta sindicatura.

Sobre la iniciativa de les actuacions, les dones segueixen al capdavant a l’hora de presentar-ne, amb 37, mentre que els homes n’han presentat 22, i 1 ha estat presentada per un col·lectiu de persones. Per franges d’edat ressalta que 35 actuacions han estat realitzades per ciutadans d’entre 18 i 55 anys, 25 per veïns de més de 55 anys, mentre que els joves menors de 18 no n’han presentat cap.

Una altra classificació remarcable d’aquestes actuacions és la tipologia de la presentació: 54 de presencials, 2 per via telefònica i 4 per correu electrònic. Sobre l’estat de les queixes, durant l’any 2018 es van iniciar 60, mentre que a inicis d’any 2019 es trobaven 8 queixes en tràmit, i se’n van finalitzar un total de 52. En aquest any 2020, hi ha 8 queixes en tràmit.

Pel que fa a la tipologia de les actuacions, la memòria de la Síndica respecte l’any 2019 recull que un total de 34 actuacions s’emmarquen en l’espai públic, on hi destaca temes de via pública, amb 14, seguits per medi ambient/soroll, amb 9 actuacions.

La sindicatura també ha recollit un total de 23 actuacions relacionades amb els serveis a les persones, i 3 sobre temes de l’administració general.

Detall de les actuacions

La memòria elaborada per la Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell també explica el contingut i l’estat dels diferents expedients oberts en el darrer any. Pel que fa a l’estat de les 60 actuacions, 26 han tingut una solució amistosa-mediació; 11 es troben en tràmit; 11 han estat assessorades; 7 han estat recomanades; i 5 han estat resoltes.

En la presentació d’aquest informe relatiu a l’any 2019, Anna Martí ha volgut remarcar que tant els polítics com els tècnics de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell “han escoltat molt i no han trigat gaire” a l’hora de tractar la gestió de les queixes fetes arribar per la ciutadania a aquesta sindicatura. Al respecte, la síndica municipal de greuges de la Seu ha subratllat que “és necessari treballar colze a colze tant amb els polítics com amb els tècnics per escoltar, dialogar, mediar i acompanyar a la ciutadania”.

Pàgina web

D’altra banda, avui mateix s’ha posat en funcionament la pàgina web d’aquesta institució (http://sindicadegreugesdelaseudurgell.cat)

En aquest nou web, els ciutadans i ciutadanes en un clic poden saber qui és i conèixer què fa la síndica, com pot ajudar i com poden presentar una queixa o reclamació. També informa dels dies de visita i l’horari d’atenció al públic d’aquesta sindicatura.

Al web també s’hi pot trobar les memòries elaborades a partir de 2018, així com l’ordenança reguladora de la figura de la síndica i el text íntegre de la Declaració de Girona.

Anna Martí, vocal del Fòrum SD



La Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí, forma part com a vocal de la nova junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (Fòrum SD), sorgida en l’assemblea que aquest òrgan va celebrar el passat 27 de febrer a Santa Coloma de Gramenet.

Així, Eva Abellan, Síndica Municipal de Greuges de Sabadell, és la nova presidenta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD). L’Assemblea de membres de l’entitat va validar la candidatura d’Abellan per substituir la junta directiva sortint, encapçalada pel Síndic Personer de Mollet del Vallès, Lluís Martínez Camps.

Abellan es situa doncs al capdavant d’una junta integrada per Merche Garcia, Síndica de L’Hospitalet (videpresidenta); Isabel Marquès, Síndica de Terrassa (Tresorera); Eduardo Martínez, Defensor dels Veïns de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura (secretari), Anna Martí, Síndica de la Seu d’Urgell (vocal) i Núria Plana, Defensora de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú (vocal).

Seguint allò establert als Estatuts del FòrumSD, aquest nou equip directiu exercirà durant el mandat 2020-2022.