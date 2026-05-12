La Seu tornarà a acollir el Campionat de Catalunya benjamí d’hoquei patins

Per segon any consecutiu, la Seu d’Urgell serà escenari del Campionat de Catalunya d’hoquei patins en la categoria benjamí, entre el 29 i el 31 de maig. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera; i el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons, han presentat oficialment la competició aquest matí de dimarts a l’Ajuntament urgellenc, acompanyats també de la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu; i el vicepresident segon de la Federació i president del CHP Cadí, Joan Garreta.
Barrera ha donat la benvinguda als membres de la Federació i ha explicat “la Seu ho té tot a punt per a acollir un any més aquesta competició, reafirmant així la seva capitalitat esportiva al Pirineu, i en aquest cas, pel que fa l’hoquei patins, un de molts esports que es practiquen a la nostra ciutat gràcies a les instal·lacions que disposem”. L’alcalde ha remarcat la implicació de l’Ajuntament de la Seu amb l’esport formatiu i de base com representa la celebració d’aquest campionat en categoria benjamí.
Per la seva banda, Pons ha posat èmfasi en la voluntat de la Federació en organitzar i disputar competicions arreu del país i ha valorat positivament l’acord vigent amb l’Ajuntament de la Seu, un conveni de col·laboració per, almenys, tres anys. “Estem molt satisfets amb l’acollida de la ciutat i el respecte que mostren els nostres esportistes cap a les instal·lacions; per això, la nostra vocació és que el conveni actual de tres anys no només es compleixi, sinó que s’ampliï en un futur”.
Pons ha volgut remarcar que “ens trobem en un moment de gran rellevància històrica, ja que la Federació Catalana de Patinatge es troba a les portes del seu centenari, que celebrarem oficialment l’any 2030. Aquesta fita de cent anys de vida no és només un èxit de la Federació, sinó un mèrit compartit amb tots els esportistes, els actors que formen part del nostre esport i, molt especialment, dels municipis que han invertit i mantingut les instal·lacions necessàries per a fer créixer la nostra història”. En aquest sentit, el president de la Federació també ha agraït al club organitzador, el CHP Cadí, la seva bona predisposició per a dur a terme aquest campionat a la capital de l’Alt Urgell.
La Seu, capital de l’hoquei patins de base
Durant la presentació s’ha aprofitat per a mostrar el cartell dels campionats i s’ha detallat que les semifinals i finals seran el diumenge 31. Així doncs, el darrer cap de setmana de maig la Seu d’Urgell es convertirà en la capital de l’hoquei patins base i comptarà amb la presència de més de 200 esportistes, els equips tècnics i les famílies de tots els participants.
El president de la FECAPA ha manifestat que “la nostra presència a la Seu d’Urgell reafirma la voluntat de ser presents a tot el territori, buscant sempre un reequilibri que ens permeti portar competicions com els Campionats de Catalunya a qualsevol municipi, des d’Amposta fins a la Seu”.
El sorteig d’encreuaments de grups es realitzarà els pròxims dies a la seu de la Federació Catalana de Patinatge.
