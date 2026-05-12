La Comissió Esportiva ACA CLUB impulsa una nova etapa del Programa de Tecnificació per a donar suport a una nova generació de pilots andorrans

La Comissió Esportiva ACA CLUB ha presentat oficialment la nova edició del Programa de Tecnificació, un projecte històric de formació esportiva vinculat a l’automobilisme andorrà que aquest 2026 evoluciona amb una estructura renovada per a continuar impulsant nous talents del país. El programa, que ja existia fa més de vint anys dins l’estructura esportiva de l’ACA CLUB, inicia ara una nova etapa després que la temporada 2025 del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) permetés detectar una nova generació de nous esportistes amb projecció i potencial esportiu.
La iniciativa està dirigida a joves d’entre 16 i 25 anys i oferirà una temporada completa de formació especialitzada, combinant sessions teòriques, treball tècnic i participació en competicions reals dins del CAAM 2026.
El programa ha estat concebut amb una clara voluntat pedagògica i de desenvolupament esportiu. No es tracta únicament d’aprendre a competir, sinó de construir unes bases sòlides perquè els participants entenguin què significa formar part del motorsport: preparació, disciplina, responsabilitat, capacitat d’anàlisi i treball en equip.
La nova edició es desenvoluparà amb una selecció de cinc pilots –tot un èxit des del punt de vista de la convocatòria-, amb la voluntat de garantir un seguiment individualitzat i un acompanyament real durant tota la temporada.
Una estructura de formació integral
El programa de Tecnificació s’estructura en cinc grans àrees formatives: pilotatge, normativa, psicologia esportiva, preparació física i preparació de competicions.
Entre els professionals participants hi ha especialistes en rendiment esportiu, preparació física, enginyeria aplicada a la competició i psicologia esportiva, amb l’objectiu de proporcionar als pilots novells una visió global i realista de l’automobilisme actual.
El calendari formatiu inclou sessions específiques de tècnica de pilotatge, preparació mental, entrenament físic i simulacions de competició, així com la participació en totes les proves del CAAM 2026: Arinsal (30-31 de maig), Arcalís (27 de juny), Peguera (25 de juliol), Beixalís (26 de setembre).
La Comissió Esportiva ACA CLUB ha seleccionat els següents pilots per a integrar el programa aquest 2026:
• Guilherme da Silva Ramos
• Miquel Guiral Pérez
• Biel Martínez Blanco
• Marcel Sala Capdevila
• Mikel Sánchez Cano
Un nou enfocament per a continuar construint futur
Durant la presentació, el secretari general de l’ACA CLUB, Toti Sasplugas Teixidó, ha explicat que aquesta nova etapa del programa respon a la necessitat de tornar a generar una estructura estable de desenvolupament esportiu per als joves esportistes vinculats al motorsport.
«El programa de Tecnificació ja formava part de la història esportiva de l’ACA conegut fins fa poc com a programa ‘Joves Pilots’. El CAAM 2025 ens ha permès detectar nous joves amb talent i potencial, i vam entendre que era el moment de donar al programa un nou enfocament, adaptat a les necessitats actuals del motorsport i dels pilots», ha destacat Sasplugas.
Per la seva banda, el president de l’ACA CLUB, Enric Tarrado Vives, ha remarcat el valor estratègic del projecte dins l’estructura esportiva de l’entitat i ha volgut destacar especialment la implicació de Juan Manuel De Mingo Azcárate ‘SMÖRG’, pilot BMW M4 GT4 EVO, en una iniciativa orientada a facilitar l’accés del les noves generacions a una estructura real de formació i competició.
«L’ACA sempre ha entès que el futur de l’automobilisme també passa per la capacitat d’acompanyar i donar oportunitats als joves talents. Per això, volem agrair especialment el compromís d’SMÖRG amb aquest projecte. En un esport com el nostre, el mecenatge i la implicació altruista del sector privat són fonamentals per a fer possibles programes de base com aquest i continuar construint futur per a l’automobilisme andorrà », ha afirmat Tarrado.
Formar pilots, però també persones
El responsable formatiu del programa, Marc Gutiérrez, ha subratllat que el projecte va molt més enllà del rendiment esportiu.
«No volem formar únicament persones ràpides al volant. Volem formar pilots que entenguin la preparació, la seguretat, la disciplina i la responsabilitat que implica aquest esport. El programa busca crear unes bases sòlides perquè els participants puguin continuar evolucionant en el futur», ha explicat.
SMÖRG impulsa, mitjançant el mecenatge esportiu, una nova empenta a un programa històric de l’automobilisme andorrà
Des de l’ACA CLUB també s’ha volgut destacar el paper d’SMÖRG i la importància que tenen aquest tipus d’iniciatives de mecenatge per al desenvolupament de l’esport base i la detecció de nous talents. L’entitat ha destacat que, en disciplines com l’automobilisme —on les barreres d’accés són especialment elevades—, el suport altruista d’empreses i persones compromeses amb l’esport resulta fonamental per a generar oportunitats reals per als esportistes més joves i garantir la continuïtat de projectes formatius com el programa de Tecnificació.
En aquest sentit, l’ACA ha remarcat que el suport d’SMÖRG ha estat clau per a poder recuperar enguany aquest programa històric de tecnificació esportiva, reafirmant així la importància de la col·laboració entre entitats esportives i iniciatives privades que comparteixen la voluntat d’impulsar el futur de l’automobilisme andorrà.
Per la seva banda, SMÖRG ha volgut destacar la necessitat de continuar ajudant els joves talents a iniciar el seu camí dins del motorsport: «L’automobilisme és un esport amb una barrera d’entrada molt elevada. Per això és tan important que existeixin iniciatives com aquesta, liderades per una entitat amb experiència com l’ACA, capaces d’ajudar els joves a iniciar el seu camí dins del motorsport. Els residents també som aquí per a sumar, implicar-nos i contribuir a fer país», ha destacat.
Una aposta per al futur del motorsport andorrà
Amb aquesta nova etapa del programa de Tecnificació, la Comissió Esportiva ACA CLUB reforça el seu compromís amb la formació, el desenvolupament esportiu i la promoció de noves generacions de pilots, apostant per un model basat en el coneixement, l’acompanyament i la construcció de futur.
El programa de Tecnificació es desenvolupa gràcies a l’aportació econòmica d’SMÖRG i a una partida específica destinada a tecnificació esportiva inclosa dins la subvenció de la Secretaria d’Estat d’Esports, del Govern d’Andorra.