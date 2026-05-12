En dades provisionals del febrer, a Andorra hi havia 48.936 persones assalariades

Segons les dades semidefinitives del mes de febrer del 2026, el nombre total de persones assalariades és de 48.936, fet que representa una variació del +1,6% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 48.144. La massa salarial total és de 133,32 milions d’euros. La variació és positiva, del +8,0%, respecte al mateix mes de l’any anterior.
El salari mitjà total s’ha situat en 2.724,35 €, un +6,3% respecte al mes de febrer de l’any anterior. Quant al salari medià total, s’ha situat en 2.165,76 €, el que representa un 79,5% del salari mitjà total.
L’interval de salari modal, és a dir, l’interval de salari amb més freqüència absoluta, és de “1.900 € a 2.000 €”.