La Seu respon expectant a l’avantprojecte de la residència de gent gran

Render exterior de la futura residència per a la gent gran a la Seu (Aj. la Seu)

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, han presentant l’avantprojecte de la residència de gent gran davant d’un nombrós públic d’urgellencs i urgellenques que s’han donat cita a la sala la Immaculada per a conèixer de primera mà aquest equipament “tan necessari per a la ciutat i la comarca”, segons fonts municipals.

“Es tracta d’una residència moderna i pionera, on la gent gran podrà passar aquesta etapa de la seva vida amb dignitat”, ha explicat l’alcalde urgellenc, Joan Barrera. “Aquest projecte, que hem reivindicat durant tants anys i que ara comença a caminar, és una prioritat per a aquest equip de govern”, ha remarcat.





L’equipament

La primera planta i segona de l’edifici es destina a residència amb una capacitat de 90 places distribuïdes en 5 unitats de convivència, amb 18 persones en cadascuna. L’avantprojecte preveu que de les 90 places residencials, el 70% siguin individuals i el 30% dobles, 12 pisos assistits i 40 places de centre de dia.

A més, la residència comptarà amb serveis de restaurant, perruqueria, bugaderia i tots els serveis necessaris per a que la gent gran gaudeixi d’una vida benestant.

L’alcalde Barrera ha remarcat en aquesta presentació que la intenció és que sigui una residència de gestió pública.





Finançament

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell compta amb 3 milions d’euros de finançament de l’Estat espanyol. Aquest, però, els limita en temporalitat, ja que d’acord amb el document facilitat des del Ministeri, la residència haurà d’estar construïda abans del març del 2027.

El cos total d’aquest equipament és de 13.988.253,67 euros. De moment, l’Ajuntament de la Seu ja disposa de 3 milions de l’Estat. Per a la resta, l’equip de govern municipal ja està treballant per a trobar el finançament necessari, tant de la Diputació de Lleida com de la Generalitat de Catalunya, així com també del mateix Estat.





Ubicació

Està previst que aquesta residència per a persones grans es construeixi al costat de l‘edifici de l’INEFC Pirineus, a la zona de l’Horta del Valira. La residència ocuparà 4.859 m2, uns 2.000 m2 estaran reservats per a l’edifici mentre que els altres 2.900m2 asseguraran l’entorn “privilegiat” en el qual la gent gran podrà sortir a l’aire lliure i fer vida.