La Seu recull 9.400 euros per a La Marató de TV3

Les activitats organitzades a la Seu d’Urgell per a recaptar fons per a la 32a edició de La Marató de TV3 (Televisió de Catalunya), que enguany ha tingut com a lema ‘La Marató que dona llum’, han recollit un total de 9.391,89 euros. Aquests diners, obtinguts gràcies a la participació de la societat urgellenca amb més d’una vintena d’activitats organitzades pel teixit associatiu de la ciutat, es destinaran a la investigació en benefici de la Salut Sexual i Reproductiva (SSIR).

Dels més d’una vintena d’actes organitzats en benefici d’aquest programa solidari de Televisió de Catalunya hi destaquen pels diners recaptats: el quinto popular organitzat per l’Associació Urgellenca de Dones i l’Associació de Dones i Confraresses que ha recaptat 4.000 euros; la calderada solidària a càrrec la Confraria de Sant Antoni Abat que ha obtingut 1.500,05 euros; el Concert de Nadal amb l’Orquestra de Cambra Cadí, amb 700 euros; les activitats pro La Marató organitzades pels veïns i veïnes de la plaça del Camp del Codina, amb 511 euros; una aportació de 500 euros feta per l’Esplai de la Gent Gran; i la venda de productes típics del Marroc, a càrrec de la Comunitat Musulmana, que ha recollit 401,72 euros.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol agrair a totes les entitats, associacions, empreses i institucions que han col·laborat novament en aquesta important causa solidària.

En el següent requadre s’hi desglossa totes les activitats i els diners recaptats que el teixit associatiu de la Seu d’Urgell destinarà, un any més, a La Marató de TV3: