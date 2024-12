La Seu preveu per al nou any endreçar l’entorn de la Ciutadella i el nou accés a Castellciutat

Castellciutat, amb el recinte de la Ciutadella al capdamunt (Foto: RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell es marca entre els seus objectius per al nou any endreçar l’entorn de la Ciutadella de Castellciutat, com a passa prèvia necessària per al desenvolupament dels diferents projectes i serveis que es vol instal·lar en aquest indret. En aquesta previsió també s’hi inclou la construcció d’un nou vial d’accés al poble des de la carretera N-260. Així ho ha explicat l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, al programa de RàdioSeu ‘Fil Directe’.

Barrera assenyala que dignificar la zona de la Ciutadella és imprescindible “perquè si no, no hi farem absolutament res”. Per això, el consistori està en converses amb la promotora Cevasa, propietària d’una part dels terrenys. L’any 2019 es va signar un conveni entre ambdues parts que contempla que l’empresa es farà càrrec de la neteja i desbrossament de la parcel·la i també de la construcció del nou accés a la zona.

L’alcalde hi afegeix que actualment s’està enllestint alguns tràmits que estaven pendents i que són necessaris perquè tot això es pugui dur a terme. L’objectiu inicial era fer-hi ja alguna actuació aquest any 2024 però, segons indica Barrera, de moment no ha estat possible. El també regidor responsable de Castellciutat hi afegeix que aquest endreçament i reobertura de la Ciutadella es planteja també amb la idea que pugui esdevenir una zona de descans i d’esbarjo per a la població, tenint en compte que és un indret amb unes excel·lents vistes sobre la Seu i la plana de l’Urgellet. I creu que tan bon punt s’hagi arreglat esdevindrà “atractiu per a moltes empreses i per a d’altres iniciatives” com podrien ser una seu pirinenca de l’IRTA, tal com ja va proposar la legislatura passada l’actual conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, quan encara era regidor de l’Ajuntament de la Seu.

El nou vial previst ha de sortir de davant l’Hotel La Seu i pujar a prop del cementiri fins a la zona del Rastrillo. És una de les obres que l’Ajuntament es proposa fer aquest 2025, un any en què afirma que volen “fer molta obra a Castellciutat”, atès que també hi ha sobre la taula propostes com la instal·lació d’un tendal al pati de l’escola del poble (per a protegir-lo del sol en els mesos de més calor) o bé la reforma de la plaça de Josep Moragues i del carrer del Doctor Robert. Un conjunt d’actuacions que calcula que suposaran una inversió total de prop de mig milió d’euros, a banda del nou accés.





Redefinir el projecte de centre tecnològic

Pel que fa al projecte de ‘Hub’ tecnològic, sobre el qual el darrer ple municipal n’ha aprovat una moció de suport, Joan Barrera ha matisat que han volgut replantejar-lo perquè considera que tal com s’havia plantejat la legislatura passada “era una mica faraònic i s’ha demostrat que no anava enlloc”. L’alcalde de la Seu creu que en actuacions com aquesta “cal tocar de peus a terra i que si s’ha de fer alguna cosa, que sigui amb l’impuls de les empreses” i que aquestes “mostrin la voluntat de participar-hi”.

De la reunió que es va fer ara fa dues setmanes per a concretar aquest replantejament, Barrera en conclou que “l’Ajuntament hi ha de donar suport, però des de fora”, i que la prioritat ha de ser que hi hagi iniciativa privada. En tot cas, des de l’equip de govern es desmarquen de les mostres de rebuig a aquest projecte perquè creuen que la ciutat ha de donar suport a qualsevol iniciativa que pugui aportar innovació, valor afegit i llocs de feina qualificats “sempre i quan sigui beneficiós per a la ciutat i pel territori, i que les empreses estiguin compromeses a invertir, a quedar-se i a no marxar després deixant-ho tot empantanegat, com va passar amb Joviat”, en referència a l’escola d’hostaleria que hi va haver anys enrere al mateix edifici de la Ciutadella.

La moció per a reiterar el suport de l’Ajuntament al futur centre tecnològic l’havia presentat el grup municipal de Junts i va rebre també el vot favorable de l’equip de govern (Compromís) i d’ERC. Només hi van votar en contra els dos representants de la CUP.