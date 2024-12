El Saló de la Infància i la Joventut canvia Encamp pel Pas

Representació de La Ventafocs, de La Roda Produccions (Comú d’Encamp)

El 30è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra fa un punt i seguit en la seva programació, tancant aquest dilluns les portes, a Encamp, després de quatre dies, per a començar una nova etapa al Pas de la Casa, del dijous 2 al dissabte 4 de gener, al Centre Esportiu de la vila.

Després d’haver vibrat amb ‘Alma’, de Labú Teatre, i de l’experiència sensorial ‘Univers’, d’Engruna Teatre, el musical infantil ‘La Ventafocs’, acompanyat de la resta d’espais i activitats de les quals ha disposat el Saló, ha servit per a tancar l’última tarda amb una gran afluència de públic, que ha estat contínua i en creixement durant els quatre dies d’esdeveniment a Encamp.

Els assistents al Saló, que han estat tant ciutadans i ciutadanes de la parròquia d’Encamp, com de la resta del país i també visitants, s’han mostrat molt satisfets amb la totalitat de l’oferta que ha presentat aquesta 30a edició del Saló, fent incís també en la qualitat i contingut dels espectacles infantils i de maternal.

Tots els espectacles han penjat el cartell de complet, i la resta dels espais han anat acollint cada dia una afluència continua de gent, que ha pogut gaudir d’activitats per a infants, joves, famílies i, la gran novetat i una de les més ben rebudes, les activitats per a primeres edats (infants de maternal).

Dilluns a la tarda, de la mà de La Roda Produccions, ‘La Ventafocs’ es representa a un altre nivell, convertit en un musical infantil que posa a ballar, cantar i gaudir petits i no tan petits. L’espectacle té la música com a protagonista, acompanyada d’una escenografia molt acurada i una proposta on el públic forma part de la història. Una versió fresca, enginyosa i divertida de ‘La Ventafocs’, ambientada als anys cinquanta, i amb una dotzena d’intèrprets a l’escenari de la Sala de Festes del Complex d’Encamp. Una adaptació de la història a un institut nord-americà, però sense deixar de banda els moments més tendres i màgics del conte tradicional, que ha emocionat i enganxat el públic de principi a fi.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha explicat que “estem molt satisfets de la resposta que hem pogut recollir fins al moment dels assistents, els quals han valorat molt positivament l’oferta del saló, amb els cinc espais d’oci”. Sans ha afegit que “tots els espectacles s’han omplert, la gent ha gaudit, i la novetat d’aquest any amb les activitats i espectacles per a infants de maternal ha estat un èxit”.

Finalment, Sans ha recordat que “el saló continua al Pas de la Casa, on esperem gaudir de tres dies plens d’activitats i dels quals desitgem que la resposta sigui igual o més exitosa que la que hem tingut a Encamp”.

Després d’un petit parèntesi, el Saló de la infància i la joventut d’Andorra continua al Pas de la Casa, del 2 al 4 de gener al Centre Esportiu, mantenint les cinc grans àrees de joc: l’espai lúdic-esportiu; l’espai primers passos; la zona multimèdia; l’espai de tallers creatius; i l’espai d’espectacles.

Precisament, pel que fa a les obres, el 4 de gener hi haurà l’espectacle ‘Disco per a Xics’ a la Sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa. L’actuació començarà a les 18:30 h i oferirà una gran festa familiar on conviuran la música, el ball i el teatre.

D’altra banda, també hi haurà un taller pintacares participatiu, un taller amb figura d’argila polimèrica, entre altres sorpreses.

Els abonaments per al Pas de la Casa (per a tots els dies), tenen un cost de 15 euros i es poden adquirir directament a l’entrada del Centre Esportiu del Pas de la Casa. L’entrada diària costa 6 euros i es pot comprar a la mateixa entrada. Els espectacles estan inclosos en el preu, i cada tarda es reparteix coca i xocolata per a tots els infants i joves assistents.

Tota la informació i programació del Saló es pot consultar a comuencamp.ad/salo.