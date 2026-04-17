Èxit de la formació en col·laboració publicoprivada impulsada per l’EFA, on s’ha treballat en sis projectes d’alt interès per a Andorra

La formació al voltant de la cooperació publicoprivada impulsada per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) desenvolupada per ESADE i amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra, ha finalitzat aquest dijous amb èxit de participació i de resultats. Més de 25 professionals en actiu del sector privat i públic han seguit les sessions formatives, al llarg de les quals s’han abordat els principals eixos i eines que fan possible fomentar la confiança entre ambdós sectors, el públic i el privat.
Al llarg del curs, en el que s’han superat totes les expectatives, els participants han treballat sis projectes susceptibles de col·laboració publicoprivada indispensables per al bon funcionament del país els propers anys. Aquests projectes, d’alt interès estratègic, fan referència a l’habitatge, infraestructures, salut i energia.
El repte a partir d’ara, en paraules del president de l’EFA, Daniel Aristot, “és consolidar i reforçar la confiança entre els sectors públic i privat perquè aquesta primera experiència esdevingui una base sòlida i duradora”. A partir d’aquí, “cal que aquesta dinàmica faci taca d’oli i s’estengui progressivament, incorporant cada vegada més actors, tant de l’àmbit públic com del privat”, també amb una presència més àmplia de representants comunals i del teixit empresarial.
El balanç de la formació, del tot positiu, assenta les bases per a donar continuïtat a aquesta iniciativa, mantenint un enfocament pragmàtic i una aposta decidida per la cooperació publicoprivada. En aquest sentit, Mònica Reig, directora associada del Centre de Governació Pública d’ESADE i coordinadora de la formació, ha assegurat que aquest tipus de col·laboracions “són una aposta valenta, un repte de país. Ho hem pogut veure amb les sis iniciatives que s’han abordat per part dels alumnes i que s’han presentat avui durant la clausura del curs. Sis projectes molt potents que seria molt bo per a Andorra que es poguessin desenvolupar”.