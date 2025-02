Aquest divendres, concert de Luter a la Fada Ignorant

El concert de Luter és aquest mateix divendres, a les 21 hores (Lacoma Producciones)

Aquest divendres, 28 de febrer a les 21:00 hores, la sala la Fada Ignorant acollirà a Luter en concert com a part de la gira d’enguany. Després de la pausa que el músic es va prendre l’any 2023, Luter torna a la carretera aquest hivern. Andorra la Vella serà la primera cita del cap de setmana. Les entrades per al concert es poden adquirir a la plataforma Entradium o el mateix dia a la sala, a taquilla.

Luter és el pseudònim d’Eduardo García Martín, cantant, guitarrista, escriptor i compositor de rock espanyol. També és el nom que va agafar el seu nou projecte creat el novembre de 2007 i amb el que ha publicat cinc discs d’estudi. Va formar part de la formació Los Reconoces amb la que va arribar a editar tres discs i, fugaçment, de Ginevra Benci, grup de rock madrileny.

Es diu que “no hi ha dos concerts iguals de Luter, no hi ha un repertori a seguir, cada show és únic i irrepetible, evoluciona en funció de les sensacions de l’artista a cada moment i la seva comunió amb el públic, tocant simplement el que li ve de gust. Això sí, acostuma a acceptar peticions, així que el desenvolupament del show també és a les mans dels assistents”.