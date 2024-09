La Seu: La Fira de Sant Ermengol aposta per la cultura gastronòmica amb cinema i música en viu

Joan Barrera i Gemma Tó amb la lletera de la fira al fons (Aj. la Seu)

La mil·lenària Fira de Sant Ermengol aposta per la cultura com a eix principal d’aquesta nova edició i, per això, potenciarà l’oferta d’activitats culturals i gastronòmiques, com les projeccions audiovisuals del documental “Mugaritz, sin pan ni postre” i de la pel·lícula “Felicitat”, acompanyades d’un tast de formatges. Una altra novetat important d’aquesta edició serà els diferents canvis d’ubicació, apropant la fira al centre del municipi.

L’alcalde i regidor de Cultura de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, han presentat aquest dilluns el programa complet d’activitats de la Fira de Sant Ermengol, que se celebrarà el cap de setmana del 18, 19 i 20 d’octubre. Enguany, es podrà gaudir d’un seguit d’activitats prèvies des del divendres 4 d’octubre.

Barrera ha volgut destacar els canvis d’ubicació d’aquest any, que portaran la Fira al centre del municipi. “Ens enorgulleix poder presentar una fira que, més que mai, és molt nostra; molt urgellenca”, ha declarat l’alcalde. “Una Fira que, tal com ens vam comprometre, ve al centre.”

Per la seva banda, Gemma Tó ha destacat la importància de l’aposta per la cultura dins del programa de la Fira de Sant Ermengol d’enguany. L’eix conductor de la majoria de novetats d’aquest any és la cultura i la gastronomia. Per aquest mateix motiu, s’ha buscat un títol diferent per a la programació cultural d’enguany, “Programació cultural i gastronòmica”, ha explicat la regidora Tó, “perquè una cosa va lligada amb l’altra de manera directa. Cada activitat cultural anirà de la mà d’una proposta gastronòmica.”

Amb totes aquestes noves propostes es busca que la mil·lenària fira sigui “més festiva”. “És un impuls que volem donar, un nou canvi, un nou rumb, a la nostra Fira de Sant Ermengol”, ha declarat la regidora Gemma Tó, “Perquè la nostra Fira no és només formatge, la nostra fira és cultura, la Seu d’Urgell és cultura, cultura del formatge.”





Programació cultural i gastronòmica

Les activitats prèvies de la Fira de Sant Ermengol començaran el divendres 4 d’octubre amb el sopar “Especial Formatges Fira Sant Ermengol 2024”, organitzat per l’Associació d’Hosteleria Alt Urgell. Es farà al restaurant Castell de Ciutat a les 21h. El cost serà de 70€ i caldrà reservar prèviament.

El dissabte, 5 d’octubre, se celebrarà una nova activitat, Vermutegem, a les 12 del migdia al pati de la Biblioteca de Sant Agustí. A càrrec de Queviures Conxita i Vermut Murcarols, el preu serà de 12€. A les 19:30h, a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, es durà a terme el tast comentat dels guanyadors de la 29a Fira de Formatges Artesans del Pirineu. El preu de l’activitat serà 15€.

La setmana de la Fira, el dimarts 15 d’octubre, es projectarà el documental “El traspàs de Gavàs. Un poble sense ramaderia és un poble mort”, a les 19h a la Sala Immaculada, seguit d’un tast de formatges i un posterior debat a càrrec de l’Escola Pastors i Pastores. Aquesta activitat serà gratuïta i no farà falta inscriure’s prèviament.

El dimecres 16 i el dijous 17 d’octubre, es duran a terme una de les propostes més noves d’aquesta Fira de Sant Ermengol, lligar la cultura cinematogràfica amb la gastronomia. El dimecres, a les 20h, als Cinemes Guiu, es projectarà “Murgaritz, ni pan ni postre”, el documental que obrirà la secció gastronòmica del festival de cinema de Sant Sebastià. Tot seguit, a la sala de festes, s’organitzarà un showcooking i un tast a càrrec del cuiner Oriol Pallarès. El dijous, també a les 20h, es projectarà la pel·lícula “Felicitat”, dirigida pel cineasta Joan Gil. El showcooking anirà a càrrec del formatger Salvador Maura, protagonista de la pel·lícula.

El divendres 18, tindrà lloc la recepció institucional a Montserrat Noya, a les 11 del matí a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Montserrat Noya ha fet una donació a l’Espai Ermengol de la seva col·lecció de més de 18.000 etiquetes de formatges d’arreu del món.

El dissabte 19 d’octubre, se celebrarà Swing al carrer, ballades itinerants pels diferents carrers de la Seu a càrrec de Swing Engine, a les 12h, i el Swing&Cheese a la Plaça Patalín a les 19h. A l’escenari del la Plaça dels Oms, se celebraran tres concerts diferents. A les 18h, serà el torn del concert que oferiran l’Escola Municipal de Música i el Conservatori de Música dels Pirineus. El grup urgellenc Flanders tocarà a les 19:30h i El Pony Pisador a les 21h.

El diumenge 20 d’octubre, al mateix escenari de la Plaça dels Oms se celebrarà un concert de l’Escola Folk del Pirineu a les 10:30h i un concert de l’Orquestrina Trama a les 12h. Com a novetat, el mateix diumenge es farà un tastet del Ball Cerdà a les 11h a la Plaça Catalunya. A les 12 del migdia, es durà a terme la VII Trobada de Corals a l’església del convent de la Sagrada Família.

A més, del 18 al 20 d’octubre, al Passeig Joan Brudieu hi haurà instal·lada l’exposició “Totes les cares del formatge”, una obra col·lectiva, el resultat de segles de coneixement acumulat i de passió per la terra, pel bestiar i per la feina ben feta.

A la Sala d’Exposicions La Cuina, de dilluns a dissabte, es podrà visitar l’exposició “Pintures”, d’Alfons Valdés.

Properament s’enviarà a totes les cases el desplegable de butxaca que conté la programació i el plànol de la Fira de Sant Ermengol 2024.